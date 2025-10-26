FC Eindhoven speelt komende periode zonder hoofdtrainer Verberne

Maurice Verberne staat de komende tijd niet op het veld als hoofdtrainer van FC Eindhoven. Dat heeft niets te maken met de tegenvallende prestaties van de club in de Keuken Kampioen Divisie, maar met een blessure van de trainer. Verberne brak zaterdag tijdens de training zijn been.

Wie Verberne de komende tijd gaat vervangen, gaat de club intern bekijken. Hij zal door de beenbreuk in ieder geval een tijdje uit de roulatie zijn.



De druk op de trainer was de laatste tijd toegenomen nadat de club tien wedstrijden op rij niet wist te winnen. En dat terwijl de eerste drie duels nog wèl in winst werden omgezet. Verberne gaf vrijdagavond na de 0-1 nederlaag tegen VVV-Venlo nog aan de handdoek niet in de ring te gooien. "Ik heb er nog wel vertrouwen in, ja. Zeker met wat ik tegen VVV-Venlo heb gezien. Het oogt wat stabieler en er keerden drie belangrijke spelers terug van blessures.”

FC Eindhoven speelt komende woensdag de bekerwedstrijd tegen Tweededivisionist Hoek. Zonder Verberne dus.