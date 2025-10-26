Landelijke media lovend over Debat van het Zuiden: ‘Zorgde voor inzichten'

Het Debat van het Zuiden, zaterdag in MindLabs Tilburg, kreeg dit weekend opvallend veel aandacht bij landelijke media. Talkshow Pauw& De Wit opende zaterdagavond met ‘het uitstekend geleide en fatsoenlijke debat’. Andere trefwoorden die vaak vielen: ‘beschaafd’ en ‘verbindend’. Was het de Brabantse gezelligheid die de lijsttrekkers onderling én in de peilingen dichter bij elkaar bracht?

De drie organiserende omroepen, Omroep Brabant, L1 en Omroep Zeeland, kregen lof omdat ze alle zeven lijsttrekkers naar het zuiden wisten te halen. Niet heel gek, vond Jeroen Pauw, want samen zijn Brabant, Limburg en Zeeland goed voor 35 zetels. “Daar valt dus wat te halen.” Eindelijk nieuwe onderwerpen

PVV-leider Geert Wilders mopperde tijdens het debat dat er te veel debatten zijn, maar volgens de landelijke pers was dit er eentje die ertoe deed. De lijsttrekkers spraken niet over oude stokpaardjes, maar over zuidelijke thema’s: de groei van Brainport, mijnschade in Limburg, de bereikbaarheid van Zeeland en waterkwaliteit. Het zijn onderwerpen die in veel andere debatten onbesproken bleven en voor nieuwe inzichten zorgen. Over de waterkwaliteit werd bijvoorbeeld goed gedebatteerd. “De kwaliteit en veiligheid van ons water staan onder druk,” waarschuwde CDA-lijsttrekker Henri Bontenbal. Toen Wilders en Joost Eerdmans (JA21) klaagden over “onzinnige EU-regels”, beet Frans Timmermans terug: “We doen dit niet voor Europa, maar voor onze gezondheid. Word nou eens wakker.” De regionale krant De Limburger vond dat er nóg meer ruimte had mogen zijn voor regionale onderwerpen, zoals Chemelot of rijksbanen in Limburg.

In debat met Clown Bassie

De meeste kijkers genoten van de eerste tv-confrontatie tussen PVV-leider Wilders en SP’er Jimmy Dijk. Die laatste wees erop dat de armste wijken in Brabant onder Wilders’ beleid niets opschoten. Wilders noemt Dijk daarop een nepsocialist waar Nederlanders genoeg van hebben, omdat hij alle asielzoekers binnenlaat. Dijk reageert minstens zo fel, hij doet een huilende clown na en wrijft dramatisch in zijn ogen: “Dit is precies clown Bassie die aan de macht was, en nu weer huilen dat er te veel mensen binnen komen. Je was anderhalf jaar aan de macht, je kón dit oplossen voor Nederland, en je hebt níéts gedaan”, zegt hij stellig. SP-Kamerlid Sandra Bekkerman zegt in talkshow Pauw& De Wit dat ze trots is op Dijk. “Hij wilde echt graag in debat met Wilders en dit deed hij goed.” Dijk zelf deelde het fragment trots op Facebook, en de traangebaren van zijn “clown Bassie”-moment circuleren inmiddels als gifjes op sociale media.