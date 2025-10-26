Je kan ook te veel feest vieren: Feyenoord-PSV uitgesteld om confetti

De topper tussen Feyenoord en PSV is zondagmiddag uitgesteld. Er werden zoveel confettikanonnen afgeschoten dat het veld niet meer bespeelbaar was.

Voorafgaand aan de wedstrijd had Feyenoord een sfeeractie georganiseerd. Daarbij werden confettikanonnen afgeschoten. Echter bleek dat laatste niet al te doordacht.

De confetti bleef op het veld liggen. Er moesten bladblazers aan te pas komen om de snippers er weer vanaf te halen.

Wachten op privacy instellingen...