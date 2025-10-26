Navigatie overslaan

Je kan ook te veel feest vieren: Feyenoord-PSV uitgesteld om confetti

Vandaag om 15:10 • Aangepast vandaag om 16:17
Spelers van PSV en Feyenoord tussen de vallende confetti (foto: ANP).
De topper tussen Feyenoord en PSV is zondagmiddag uitgesteld. Er werden zoveel confettikanonnen afgeschoten dat het veld niet meer bespeelbaar was.
Voorafgaand aan de wedstrijd had Feyenoord een sfeeractie georganiseerd. Daarbij werden confettikanonnen afgeschoten. Echter bleek dat laatste niet al te doordacht.

De confetti bleef op het veld liggen. Er moesten bladblazers aan te pas komen om de snippers er weer vanaf te halen.

Na vijftien minuten lag er nog steeds confetti, maar klonk toch het beginsignaal. Ook tijdens de wedstrijd vliegen nog papiersnippers rond.

