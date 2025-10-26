Woedende ex slaat glazen deur aan diggelen en laat bloedspoor achter

In Breda heeft de politie zaterdagavond een 38-jarige man aangehouden die zijn ex lastigviel. Toen de vrouw duidelijk maakte dat ze niet met hem wilde praten, droop hij in eerste instantie af. Even later kwam hij terug en vernielde hij de glazen schuifdeur van het appartementencomplex.

De wijkagenten van Breda Zuid-West kregen vroeg op de avond een melding van de vrouw, die vertelde dat haar ex voor de deur stond te ‘klieren’. Toen agenten ter plaatse kwamen, sommeerden ze de man te vertrekken. Daar had hij zichtbaar moeite mee, maar uiteindelijk droop hij toch af.

Even later kwam hij woedend terug. Hij sloeg de glazen schuifdeur van het appartementencomplex aan diggelen. De deur was volledig gebarsten en hing nog maar net in het frame.

Taser

Toen agenten hem wilden aanhouden, verzette hij zich hevig. Ze moesten dreigen met een taser om hem in de boeien te kunnen slaan. "Tijdens de aanhouding bleef hij zich verzetten en tegenwerken", schrijven de agenten op sociale media. "Hij is met spoed naar het cellencomplex gebracht."

Tijdens zijn tirade tegen de glazen schuifdeur raakte de man gewond. Op beelden is te zien dat hij een spoor van bloed achterliet op straat. Hij werd aangehouden en kreeg in het cellencomplex medische hulp aan zijn bloedende handen.