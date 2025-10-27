Chirurg Ron is terug in Gaza: ‘Er wordt nog geschoten, maar er is hoop'

Na acht weken thuis in Dongen is chirurg Ron van Doorn (63) weer terug in Gaza. Hij ziet van dichtbij hoe mensen daar het staakt-het-vuren beleven. “Er wordt nog geschoten, maar er is hoop”, zegt hij. “Steeds vaker vragen ze hoe het in Europa is en of ze daar ook heen kunnen.”

De bus, waar de hulpverleners net zijn ingestapt om het laatste deel van hun ruim twaalf uur durende reis door Israël en bezet gebied af te leggen, kronkelt door het maanlandschap van zuid-Gaza. De VN-begeleider verontschuldigt zich: "Jullie zitten in een bus, want de gepantserde wagens zijn allemaal bezet. Scherfvesten zijn er trouwens ook niet genoeg, je kunt ze het beste tegen de zijkant van de bus houden en erachter bukken, mochten kogels de bus doorboren." Zo begon de tweede reis van de Dongense chirurg Ron van Doorn naar de Gazastrook. Deze zomer hielp hij er bij spoedoperaties. Acht weken was hij bij zijn vrouw in kinderen in Dongen, en nu werkt hij opnieuw in het medische kamp van UK Med in zuid-Gaza. Ondanks het staakt-het-vuren is er genoeg te doen.

"Er zijn minder patiënten door het staakt-het-vuren, maar er zijn andere gevaren."

Wat hij aantrof, raakt hem: “Ik zag niets. Dat was ook het probleem. Waar in juni nog beschoten huizen stonden, liggen nu alleen nog maar hopen steen." Pas na uren rijden ziet hij de eerste mensen. “Het was heel verdrietig. Ik dacht: hoe kan dit óóit weer bewoonbaar worden?”

'Hoopjes huis' gefotografeerd vanuit de bus (privéfoto).

In het medische kamp is in acht weken veel veranderd: "Ze werken continu aan betere zorg", zegt Ron. Maar de tekorten zijn nog hetzelfde. Voor hij aankwam was er geen gaas en verband meer, nu zijn medicijnen schaars. "Ik heb zelf een koffer met 25 kilo medische spullen meegenomen en we hebben medicijnen gekocht in Jordanië, op weg hiernaartoe", vertelt hij. Voor het grootste deel van de bevoorrading zijn ze afhankelijk van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), maar het is onvoorspelbaar hoe vaak hun voorraden aankomen in het kamp: "Zeker na het bombardement op hun opslagloods." Op en neer naar Jordanië voor medicijnen zit er niet in. "Een rit van 250 kilometer duurt twaalf uur, vooral door de grensposten. Elk transport over de grens moet weken van tevoren worden goedgekeurd. Als er nu iets gebeurt met familie in Nederland, ben ik er op z'n vroegst over twee weken", zegt Ron.

De ingang van het opgezette noodhospitaal waar Ron werkt (privéfoto).

Door het bestand wordt er minder gevochten. Het is rustiger in het ziekenhuis, maar gevaar blijft en er is 'nog genoeg werk', verzucht Ron. Door geweld tussen bendes behandelt hij nog steeds mensen met schotwonden, al zijn het er een stuk minder: "Ongeveer vijf per week, in plaats van tientallen." Ook zijn er gevaren bijgekomen, kinderen raken gewond door achtergebleven explosieven. "Vorige week heeft iemand nog zijn hand verloren", vertelt Ron. "Tragisch, maar bekend in oorlogsgebieden", zegt de chirurg die al eerder voor hetzelfde soort werk in Mosul in Irak en in Afghanistan was.

"Hoop is het meest waardevolle wat deze mensen hebben."