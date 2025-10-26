Saibari dankt hattrick aan wintertijd: 'Uurtje extra rust heeft geholpen'
"Ik ben heel blij natuurlijk. Een eerste hattrick vergeet je natuurlijk niet. En dan ook nog in De Kuip", vertelt de middenvelder. Toen hem gevraagd werd waar het aan lag, gaf hij wel een heel bijzondere reden: "Het uurtje extra rust heeft mij geholpen." Vannacht ging de klok een uur terug naar wintertijd.
Hij vertelt dat alle spelers zijn wedstrijdbal hebben getekend. De trainer heeft hij nog niet gesproken na de wedstrijd: "Ik ben benieuwd hij gaat zeggen. Ik heb de trainer nog niet gesproken. Ik weet ook niet hoe het zal zijn, want dit is mijn eerste hattrick." Saibari maakte eerder wel al drie goals in één wedstrijd voor Jong PSV.
Welke goal de mooiste was? "Ik heb het meest genoten van de eerste goal. Omdat ik van dribbelen houd." Sowieso is de 24-jarige de laatste weken aardig op dreef. In zijn laatste zeven wedstrijden voor PSV maakte hij acht doelpunten en was hij eenmaal de aangever.
Transfer
Wanneer hem gevraagd wordt of hij bezig is met een transfer, antwoordt hij duidelijk: "Ik ben niet bezig met een transfer. Ik ben gewoon bezig met PSV." Ook trainer Peter Bosz hoopt dat Saibari blijft: "Ik vind dat Ismael nog niet in de winterstop weg moet gaan. Hij is nog bezig met zijn ontdekkingsreis."
Veel lof
Toch krijgt de Belgische-Marokkaan veel lof van zijn coach: "Ismael is een bijzondere speler die je er graag bij wil hebben. Hij is heel sociaal, soms zelfs te sociaal. Hij is bijvoorbeeld ook nog heel betrokken bij Appie Nouri. Het is een goed mens."
Ook Robin van Persie steekt de loftrompet over Saibari. De coach van tegenstander Feyenoord speelde zelf in de Engelse Premier League, een van de grootste competities ter wereld. Hij ziet Saibari daar ook wel spelen.
"Ik zou niet weten waarom Saibari niet in de top van de Premier League zou kunnen spelen. Het is een goede, beweeglijke speler met een neusje voor het doel. Ik vind het ook een sterke speler. Dat zijn allemaal voorwaarden voor een goede Premier League-speler."
Wie niet meeging in de lofzang was Feyenoord-verdediger Anel Ahmedhodzic. Hij werd bij twee goals te kijk gezet door de middenvelder van PSV. Reden voor Telegraaf-verslaggever Valentijn Driessen om te vragen of hij Saibari nog in zijn nachtmerries zal zien.
De Bosniër was niet te spreken over de vraag: "Wat is dit voor vraag?", antwoordde hij . Toen hij wegliep van de persconferentie keek hij de journalist nog eens streng aan.