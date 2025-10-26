Saibari dankt hattrick aan wintertijd: 'Uurtje extra rust heeft geholpen'

De wintertijd is de reden dat Ismael Saibari zondag een hattrick scoorde in de overwinning op Feyenoord (2-3). Dat zegt hij na de wedstrijd op de persconferentie. De Marokkaanse middenvelder is flink op stoom dit seizoen, maar moet voorlopig nog niet aan een transfer denken. Al ziet Robin van Persie hem wel in een topcompetitie spelen.

"Ik ben heel blij natuurlijk. Een eerste hattrick vergeet je natuurlijk niet. En dan ook nog in De Kuip", vertelt de middenvelder. Toen hem gevraagd werd waar het aan lag, gaf hij wel een heel bijzondere reden: "Het uurtje extra rust heeft mij geholpen." Vannacht ging de klok een uur terug naar wintertijd. Hij vertelt dat alle spelers zijn wedstrijdbal hebben getekend. De trainer heeft hij nog niet gesproken na de wedstrijd: "Ik ben benieuwd hij gaat zeggen. Ik heb de trainer nog niet gesproken. Ik weet ook niet hoe het zal zijn, want dit is mijn eerste hattrick." Saibari maakte eerder wel al drie goals in één wedstrijd voor Jong PSV. Welke goal de mooiste was? "Ik heb het meest genoten van de eerste goal. Omdat ik van dribbelen houd." Sowieso is de 24-jarige de laatste weken aardig op dreef. In zijn laatste zeven wedstrijden voor PSV maakte hij acht doelpunten en was hij eenmaal de aangever.