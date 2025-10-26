Lavreysen maakt historisch kwartet compleet met wereldtitel sprint

Harrie Lavreysen uit Luyksgestel is zondag opnieuw wereldkampioen sprint geworden. De 28-jarige baanwielrenner versloeg in de finale de Brit Matthew Richardson in twee heats en schreef zo voor de zevende keer op rij de titel op zijn naam. Met zijn overwinning is hij de eerste baansprinter ooit die vier keer goud in de wacht sleept op één WK. "Niet normaal, ik voelde me zo goed."

Voor Harrie Lavreysen was het zijn vierde wereldtitel tijdens dit WK in Chili. Eerder werd hij in Santiago al wereldkampioen op de teamsprint (samen met ploeggenoten Roy van den Berg en Jeffrey Hoogland), de keirin en de kilometer tijdrit.

Ambitieus plan

Na zijn overwinning op de keirin, een onderdeel waarbij zes wielrenners eerst drie ronden achter een soort brommer aanrijden en daarna een sprintrace rijden, kondigde Lavreysen aan dat hij op dit toernooi voor vier titels wilde gaan. “Dat heeft nog nooit iemand gepresteerd.” Met zijn overwinning op de individuele sprint, het koningsnummer van het baanwielrennen, voltooide Lavreysen zijn historische kwartet.

“Deze is lekker. Ik win hier mijn vierde goud en de individuele sprint is het koningsnummer. Het is heerlijk als je de baan ingaat, één tegen één, en weet dat je iedereen in de wereld kan hebben. Dat is toch genieten!”, zei een euforische Lavreysen na zijn triomf.



In de finale van de individuele sprint versloeg Lavreysen zijn grootste concurrent, de Brit Matthew Richardson, die eerder nog voor Australië reed.

Wereldrecord

Ondanks dat Richardson eerder dit jaar het wereldrecord op de 200 meter van Lavreysen afpakte, bleek de Nederlander in de tactische sprint onverslaanbaar. “Hij daagt me wel uit, het houdt me bezig. Dat maakt deze titel nog veel lekkerder”, zei Lavreysen.



Met deze zevende wereldtitel op de individuele sprint komt zelfs het ultieme sprintrecord van Koichi Nakano in zicht. De Japanner staat sinds 1986 met tien gouden medailles op eenzame hoogte, Lavreysen is nu hard op weg die prestatie te evenaren.