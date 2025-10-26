Agenten verbijsterd: dronken man kruipt na controle weer achter het stuur

Politieagenten hebben zaterdagavond in Vinkel een man van de weg gehaald die zonder licht reed, langzaam reed en over de weg slingerde. De man bleek onder invloed te zijn. Zijn rijbewijs werd vervolgens afgepakt, maar dat weerhield hem er niet van om even later gewoon weer achter het stuur te kruipen.

Agenten kwamen de man op het spoor toen hij opvallend langzaam en slingerend over de weg reed. Bij de controle bleek al snel dat hij te diep in het glaasje had gekeken. “Bij het aanspreken sloegen we van de alcohollucht bijna achterover,” schrijven de agenten op sociale media.

Een blaastest liet zien dat de man drie keer zoveel had gedronken als toegestaan: 1,5 promille in plaats van de toegestane 0,5. Vanwege de grove overschrijding werd zijn rijbewijs ingevorderd en kreeg de beschonken chauffeur een proces-verbaal aan de broek.

Waslijst aan overtredingen

Bijna een uur later reden de agenten opnieuw langs de plek van de controle. Tot hun grote verbazing zagen ze daar dezelfde bestuurder, met het zojuist afgepakte rijbewijs, gewoon weer wegrijden. Hoewel de blaastest de tweede keer iets lager uitviel, was dat bij lange na niet genoeg om alweer achter het stuur te kruipen.

De man is uiteindelijk naar huis gestuurd met een waslijst aan overtredingen: twee keer rijden onder invloed, het negeren van een rijverbod, rijden met een ingevorderd rijbewijs en rijden zonder licht. Ook zijn auto is in beslag genomen.