Man overleden na mogelijke ruzie in winkelstraat

Vandaag om 20:29 • Aangepast vandaag om 20:48
(Foto: Toby de Kort / Persbureau Heitink.)
(Foto: Toby de Kort / Persbureau Heitink.)
Een man is zondagavond overleden bij een incident aan de Schouwburgring in het centrum van Tilburg. Mogelijk ging er een ruzie vooraf aan het overlijden van het slachtoffer.
Cas Bergs

Wat er precies is gebeurd, is nog onduidelijk. De politie heeft één persoon aangehouden en doet ter plaatse onderzoek. Volgens een woordvoerder kwamen agenten af op een melding van een ruzie, waarna iemand plots moest worden gereanimeerd.

Op beelden is te zien dat er witte schermen zijn opgezet in de schouwburgpromenade, dat is een overdekte winkelstraat waar een aantal winkels aan gevestigd zijn.

De politie roept getuigen van het incident op om zich te melden.

Later meer.

