Schreeuwen en knuffelen na WK-goud: 'Eerst baalden we nog'

Tom de Klerck (25) uit Sint-Michielsgestel en Lieve Warmoeskerken (18) uit Best mogen zich wereldkampioen paalsport noemen. Het team Duo Pole Position was dit weekend in Argentinië te sterk voor de concurrentie, al dreigde het slot van hun uitvoering nog roet in het eten te gooien. "We waren tien seconden te vroeg klaar, dat is best lang kan ik je vertellen", zegt de Brabantse.

Lieve deed al vijf keer eerder mee aan een WK, maar dit keer voor het eerst samen met een man. Coach Cindy Cooijmans koppelde haar aan Tom de Klerck die na judo, boksen en fitness drie jaar geleden bij paalsport terechtkwam. Het bleek een gouden combinatie.

"Het ging best wel goed, we mochten tevreden zijn. Totdat we op het einde nog tien seconden over hadden. In je eentje kun je snel iets improviseren, maar met z'n tweeën is dat lastig", zegt Lieve.



"We keken elkaar aan en met passen en meten hebben we het einde gehaald. Ik ben bijvoorbeeld naar de andere paal gelopen en heb sierlijk mijn armen omhoog gedaan, Tom is nog wat gaan draaien", gaat ze door. "Je moet toch iets doen, stilstaan is geen optie", voegt Tom lachend toe.

"We schreeuwden en gaven elkaar een knuffel."

Het was vervolgens wachten op de beoordeling van de jury en hoe het werd beoordeeld ten opzichte van de andere deelnemers aan het WK. Tom: "Eerst baalden we nog, maar dat veranderde al snel in blijdschap. Gelukkig viel het onze kant op. De ontlading was enorm, de spanning viel van ons af. We schreeuwden, gaven elkaar een knuffel en hoorden het applaus van het publiek."



Na de gouden race kon Lieve pas echt gaan genieten. "Ik heb dat ook geprobeerd tijdens onze uitvoering van vier minuten, maar dat is moeilijk. Je moet aan zoveel dingen denken, je hoofd staat constant aan."



De reis naar Argentinië noemen Lieve en Tom 'vier hele dure minuten', maar wel eentje die ze nooit meer zullen vergeten. Het duo hoopt samen verder te gaan met topsport en meer prijzen te pakken. "We willen het de volgende keer nog beter doen en nog hogere punten halen."