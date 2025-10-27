Huis, loods en schuur verwoest bij uitslaande brand op woonwagenkamp

Bij een zeer grote brand op een woonwagenkamp aan de Boterstraat in Wouw zijn zondagnacht een huis, een loods en een schuur verwoest. De brandweer schaalde flink op en kwam met veel materieel naar de Boterstraat.

De brand ontstond rond middernacht in de loods. Toen de brandweer aankwam, sloegen de vlammen daar al uit. Het vuur sloeg vervolgens over naar het naastgelegen huis en de schuur.

Geen brandstichting

Rond kwart voor drie 's nachts was het vuur onder controle. De bewoners van het huis konden zichzelf op tijd in veiligheid brengen. De politie laat maandagochtend weten dat er na onderzoek geen sprake lijkt te zijn van brandstichting.