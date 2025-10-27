Navigatie overslaan
Huis, loods en schuur verwoest bij uitslaande brand op woonwagenkamp

Vandaag om 05:30 • Aangepast vandaag om 09:28
Bij een zeer grote brand op een woonwagenkamp aan de Boterstraat in Wouw zijn zondagnacht een huis, een loods en een schuur verwoest. De brandweer schaalde flink op en kwam met veel materieel naar de Boterstraat.
Profielfoto van Peter de Bekker
Geschreven door
Peter de Bekker

De brand ontstond rond middernacht in de loods. Toen de brandweer aankwam, sloegen de vlammen daar al uit. Het vuur sloeg vervolgens over naar het naastgelegen huis en de schuur.

Geen brandstichting
Rond kwart voor drie 's nachts was het vuur onder controle. De bewoners van het huis konden zichzelf op tijd in veiligheid brengen. De politie laat maandagochtend weten dat er na onderzoek geen sprake lijkt te zijn van brandstichting.

Rond kwart voor drie 's nachts had de brandweer het vuur onder controle (foto: Christian Traets/Persbureau Heitink).
De brandweer schaalde flink op vanwege de brand in Wouw (foto: Christian Traets/Persbureau Heitink).
Hoe de brand in Wouw kon ontstaan, wordt onderzocht (foto: Christiaan Traets/Persbureau Heitink).
