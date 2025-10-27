Navigatie overslaan

Auto belandt in water naast N279, vrouw kan er op eigen kracht uit komen

Vandaag om 05:47 • Aangepast vandaag om 08:07
Foto: Bart Meesters/Persbureau Heitink.
Foto: Bart Meesters/Persbureau Heitink.
nl
Een auto is zondagnacht in het water beland naast de N279 bij Heeswijk-Dinther. Dit gebeurde rond kwart over drie 's nachts.
Profielfoto van Peter de Bekker
Geschreven door
Peter de Bekker

Het ging mis op de weg van Den Bosch richting Veghel. Hoe de auto in de berm en vervolgens in het water kon terechtkomen, wordt onderzocht.

Het lukte de bestuurster om zelf uit de auto te komen en op eigen kracht uit het water te komen.

Een passerende automobilist zag de vrouw en stopte. Deze schakelde de hulpdiensten in. De vrouw is nagekeken door ambulancepersoneel. De auto is volledig gezonken.

Voor de berging van de auto moet een deel van de N279 tijdelijk worden afgesloten. Die berging zal plaatsvinden na de maandagochtendspits.

Foto: Bart Meesters/Persbureau Heitink.
Foto: Bart Meesters/Persbureau Heitink.

App ons!

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Deel dit artikel
Download de app en draag het gevoel van hier altijd bij je!