Auto belandt in water naast N279, vrouw kan er op eigen kracht uit komen

Een auto is zondagnacht in het water beland naast de N279 bij Heeswijk-Dinther. Dit gebeurde rond kwart over drie 's nachts.

Het ging mis op de weg van Den Bosch richting Veghel. Hoe de auto in de berm en vervolgens in het water kon terechtkomen, wordt onderzocht.

Het lukte de bestuurster om zelf uit de auto te komen en op eigen kracht uit het water te komen.

Een passerende automobilist zag de vrouw en stopte. Deze schakelde de hulpdiensten in. De vrouw is nagekeken door ambulancepersoneel. De auto is volledig gezonken.

Voor de berging van de auto moet een deel van de N279 tijdelijk worden afgesloten. Die berging zal plaatsvinden na de maandagochtendspits.