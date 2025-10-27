Navigatie overslaan
Auto zinkt in het water, passerende automobilist schakelt hulp in

Vandaag om 05:47 • Aangepast vandaag om 11:44
Een auto is zondagnacht in het water beland naast de N279 bij Heeswijk-Dinther. Dit gebeurde rond kwart over drie 's nachts. Het ging mis op de weg van Den Bosch richting Veghel. Hoe de auto in de berm en vervolgens in het water kon terechtkomen, wordt onderzocht.
Profielfoto van Peter de Bekker
Geschreven door
Peter de Bekker

Het lukte de bestuurster om op eigen kracht uit de auto en het water te komen. Een passerende automobilist zag de vrouw en stopte. Deze voorbijganger schakelde de hulpdiensten in. De vrouw is nagekeken door ambulancepersoneel. Haar auto is volledig gezonken.

Voor de berging van de auto moet een deel van de N279 tijdelijk worden afgesloten. Dat zal na de maandagochtendspits gebeuren.

Foto: Bart Meesters/Persbureau Heitink.
Foto: Bart Meesters/Persbureau Heitink.

