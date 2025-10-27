Wintertijd zorgt voor drukkere avondspits: 'Wees alert'

Een uurtje langer weekend en eerder licht 's ochtends: het verzetten van de klok lijkt zo erg nog niet. Toch zijn er nadelen. Zo waarschuwt Rijkswaterstaat maandag dat weggebruikers rekening moeten houden met een langere avondspits door het ingaan van de wintertijd. Dat ene uurtje heeft namelijk veel impact op ons rijgedrag, waarschuwt verkeerspsycholoog Gerard Tertoolen.

Door het verzetten van de klok verandert er stiekem meer op de weg dan je denkt. "Rijden in het donker is voor veel mensen echt weer even wennen", zegt een woordvoerder van Rijkswaterstaat.

Verminderd zicht

Niet alleen het rijden in het donker, maar ook de laagstaande zon en de toename van buien zorgen voor verminderd zicht. Daarnaast lijken remlichten soms feller als het 's avonds eerder donker is wat voor afleiding kan zorgen.

Verkeerspsycholoog Gerard Tertoolen merkt ook dat het ritme van sommige weggebruikers door de wintertijd verstoord is, wat kan leiden tot minder alertheid. Rijkswaterstaat adviseert daarom om extra alert te zijn achter het stuur, de rijstijl aan te passen en wat meer afstand te houden in het verkeer.

Drukker

Uit cijfers van de wegenbeheerder blijkt ook dat de avondspits tussen de herfstvakantie en de kerstvakantie drukker is. In deze periode zijn de meeste mensen aan het werk, wat leidt tot meer woon-werkverkeer.

Rijkswaterstaat raadt mensen aan om goed voorbereid de weg op te gaan. "Controleer of de autoverlichting goed werkt, houd spiegels en ruiten schoon en vul eventueel de ruitensproeiervloeistof bij", adviseert de wegenbeheerder.