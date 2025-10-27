Rustiger weer in aantocht: 'Richting weekend gaat temperatuur wat omhoog'

We houden de komende dagen regenachtig en winderig weer. Pas vanaf donderdag wordt het wat beter, vertelde Floris Lafeber van Weerplaza maandagochtend in het radioprogramma KEIgoeiemorgen op Omroep Brabant.

"We hebben momenteel te maken met een stevige westnoordwesten wind. Die voert koude lucht aan", legde Lafeber uit op de radio. "Met name in West-Brabant waait het stevig. Daarnaast komen er geregeld buien vanaf de relatief warme Noordzee onze kant op. Die combinatie maakt het fris buiten. Het wordt vandaag 10 tot 12 graden."

De meeste buien lijken volgens de weerman echter weggelegd voor Midden- en Noord-Nederland. "In de loop van de middag wordt het allemaal wat droger vanuit het westen en kan de zon ook geregeld doorbreken."

Wind draait

Ook dinsdag en woensdag starten we bewolkt en trekt een regenzone over de provincie. "Maar dinsdagmiddag breekt de zon vaker door en stijgt het kwik naar zo'n 15 graden. Daarbij staat wel weer een stevige wind uit het westen, kracht 4 tot 5. Woensdag valt er af en toe wat lichte regen en wordt het 14 of 15 graden."

Vanaf donderdag breekt een periode aan waarin het wat rustiger weer wordt. "De wind draait dan naar het zuiden. Richting het weekend kan het 16 of 17 graden worden."