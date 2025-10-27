Dodelijk ongeval en PSV te sterk voor Feyenoord: dit gebeurde deze week
PSV heeft Feyenoord in De Kuip met 2-3 verslagen. Ismael Saibari was de grote held met een hattrick. De wedstrijd werd kort onderbroken vanwege teveel confetti op het veld. PSV komt hiermee op gelijke hoogte met koploper Feyenoord. Lees hier het wedstrijdverslag.
Een 43-jarige man uit Veen is zondagochtend overleden nadat zijn auto in een sloot belandde in Wijk en Aalburg. Een passant ontdekte de auto in het water en alarmeerde de hulpdiensten. De man werd buiten de auto in het water aangetroffen en was al overleden. Hier lees je het hele verhaal.
Klokkenmaker Joost Jongerius waarschuwt om nooit de wijzers van klokken terug te draaien bij de overgang naar wintertijd. Dit kan schade veroorzaken aan het mechanisme. Hij is urenlang bezig met het correct verzetten van 'zijn' klokken. Check zijn verhaal hier.
Ze is nog ‘een beetje overweldigd’ door alle reacties die ze sinds donderdagavond heeft gekregen, maar het voelt goed dat het nieuws eruit is. Fleur Gräper is de nieuwe beoogde burgemeester van Tilburg.
Geen geel-blauwe treinen, maar grauwe treinen door het Brabantse landschap. Dat is al jaren het beeld. Het lukt de NS niet om de treinen op tijd door de wasstraat te laten rijden. En dat is een serieus probleem, weet manager uitwendige reiniging Jan Hein Jonkergouw.