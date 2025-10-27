Dodelijk ongeval en PSV te sterk voor Feyenoord: dit gebeurde deze week

PSV verslaat Feyenoord, man overlijdt in sloot en treinen niet op tijd door de wasstraat: dit zijn de vijf verhalen die je deze week gelezen moet hebben.

Romee van der Heijde Geschreven door

PSV heeft Feyenoord in De Kuip met 2-3 verslagen. Ismael Saibari was de grote held met een hattrick. De wedstrijd werd kort onderbroken vanwege teveel confetti op het veld. PSV komt hiermee op gelijke hoogte met koploper Feyenoord. Lees hier het wedstrijdverslag.

Lees ook Saibari de grote held: PSV wint spannende topper tegen Feyenoord

Een 43-jarige man uit Veen is zondagochtend overleden nadat zijn auto in een sloot belandde in Wijk en Aalburg. Een passant ontdekte de auto in het water en alarmeerde de hulpdiensten. De man werd buiten de auto in het water aangetroffen en was al overleden. Hier lees je het hele verhaal.

Lees ook Man (43) overlijdt nadat auto in sloot belandt

Klokkenmaker Joost Jongerius waarschuwt om nooit de wijzers van klokken terug te draaien bij de overgang naar wintertijd. Dit kan schade veroorzaken aan het mechanisme. Hij is urenlang bezig met het correct verzetten van 'zijn' klokken. Check zijn verhaal hier.

Ze is nog ‘een beetje overweldigd’ door alle reacties die ze sinds donderdagavond heeft gekregen, maar het voelt goed dat het nieuws eruit is. Fleur Gräper is de nieuwe beoogde burgemeester van Tilburg.

Lees ook Fleur Gräper hoopt als eerste 'burgerjuf’ van Tilburg meisjes te inspireren