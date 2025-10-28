Moet je verloren werktijd door file inhalen? Dit zegt een deskundige

Tussen de herfst- en kerstvakantie zijn de meeste mensen aan het werk. Dat merken we: het is druk op de weg en de kans op files is groot. Met een beetje pech kom je te laat op je werk. Wat de pijn misschien een beetje verzacht, is dat je bij onverwachtse files waarschijnlijk niet langer door hoeft te werken.

Wanneer je niet kan werken en daar zelf niets aan kan doen, hoef je de verloren tijd niet in te halen. "Als iemand van huis naar werk rijdt op de normale manier, dus niet te laat vertrekt of zonder reden omrijdt, dan kan je het diegene niet verwijten als hij te laat komt", legt arbeidsrechtadvocaat Jean-Louis van Os uit.

Maar of je er zelf iets aan kan doen, dat is een grijs gebied. "Het hangt heel erg van de situatie af. Als je weet dat je standaard in de file terechtkomt onderweg naar je werk, dan komt het ook voor je eigen rekening. Dan moet je misschien eerder vertrekken of je werktijd verschuiven. Als je onverwachts in de file komt, bijvoorbeeld door een ongeluk, is het een ander verhaal."

Standaard eerder vertrekken klinkt misschien ook niet als een gunstige oplossing. Want wat als de file toch meevalt en je te vroeg op je werk aankomt? Volgens Van Os kan een werkgever dan niet zeggen dat je moet wachten tot je mag beginnen met werken. Je werkdag zou dan eerder beginnen en dus ook eerder eindigen.

Gezond verstand

Kleine kanttekening: in veel cao's of arbeidsovereenkomsten staat beschreven wat de regels rondom reistijd en werktijd zijn. Dit kan per beroepsgroep verschillen.



Omdat de regels in dit soort gevallen erg van de situatie afhangen, is er in de rechtspraak niet één lijn over hoe het zit. Volgens Van Os draait het in deze situaties deels om gezond verstand.

Tegenwoordig bieden werkgevers ook vaak de ruimte om (deels) thuis te werken, wat het fileprobleem kan verminderen.