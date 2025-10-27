Excuses Wilders voor AI-beelden, Timmermans neemt hier geen genoegen mee

PVV-leider Geert Wilders heeft maandagochtend excuses gemaakt aan Frans Timmermans voor de afbeeldingen die met AI van hem zijn gemaakt. De mogelijk lasterlijke afbeeldingen zouden zijn gemaakt door de PVV-Kamerleden Maikel Boon uit Bergen op Zoom en Patrick Crijns uit het Limburgse Landgraaf. Timmermans neemt geen genoegen met de excuses van Wilders, zo werd later maandag duidelijk.

GroenLink-PvdA lijsttrekker Timmermans liet maandag aan het eind van de ochtend weten dat hij geen genoegen neemt met de excuses van Wilders. Hij noemt die 'gratuit' zolang de leider van de PVV geen actie onderneemt tegen de Kamerleden die de met AI gemaakte nepbeelden van hem zouden hebben verspreid.

"Ongepast en ongehoord. Ik neem er afstand van. Site is offline. Excuses aan collega Timmermans", liet de leider van de PVV maandag op X weten . De AI-afbeeldingen, waarop Timmermans in handboeien door agenten wordt afgevoerd, stonden op de Facebookpagina 'Wij doen geen aangifte tegen Geert Wilders'. De Groene Amsterdammer schreef eerder, net als de Volkskrant maandag, al dat de twee PVV'ers de beheerders van die groep zouden zijn.

"Altijd mooi", zei Timmermans in het radioprogramma Sven op 1 over de excuses van Wilders. "Maar ik wil toch wel even weten wat er met die twee volksvertegenwoordigers gebeurt, die in plaats van voor hun kiezers op te komen op zolderkamertjes dit soort plaatjes zitten te maken, met doodsbedreigingen tot gevolg." Timmermans hoopt dat de Kamerleden niet terugkeren in de Tweede Kamer. "Hiervoor is geen plaats in dit parlement", zegt hij.

'Bedreiging democratie'

Eerder liet GroenLinks-PvdA na berichtgeving weten dat zij aangifte doet van laster tegen de beheerders van de pagina. De partij doet ook aangifte van doodsbedreigingen in de opmerkingen onder de plaatjes. "Politici worden steeds vaker bedreigd, dat zien we ook tijdens deze campagne. Dat is een bedreiging voor de democratie. Pagina's als deze dragen daaraan bij", vindt GroenLinks-PvdA.

Het Team Bedreigde Politici van de politie zei tegen de Volkskrant dat onderzoek wordt gedaan naar de Facebookpagina. De mogelijk lasterlijke afbeelding zou amper van echt te onderscheiden zijn.

Veiligheid politici

Politici zijn tijdens deze campagne al vaker bedreigd. Onder meer PVV-leider Geert Wilders en Timmermans hebben daar al openlijk mee te maken gehad. Wilders legde zijn campagne stil na terroristische dreiging uit België. Timmermans werd tijdens een interview belaagd en uitgescholden. Ook veel andere lijsttrekkers worden beveiligd als ze in het openbaar optreden.