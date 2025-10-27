Karttalent Xavi wil idool Max Verstappen achterna: 'Gaat de goede kant op'
Als 9-jarige stapte Xavi, geïnspireerd dus door max Verstappen, in een kart. Toennog een huurkart. En dat ging zo goed dat hij binnen een paar maanden al mee mocht doen aan het NK. "Uiteindelijk zijn we steeds een stapje verder gegaan. Per seizoen gaat het beter en het team waar ik bij aangesloten ben, wordt steeds sterker.”
Vorig seizoen won hij de Parolin Rocky F1-klasse en ook dit seizoen in de viertakt TM Mini 60-klasse was hij veel te snel voor de andere karters. “Wat mij goed maakt? Vooral dat de kart perfect bij me past. Ik heb een topteam om me heen met onder andere mijn moeder die me overal mee helpt en mijn vader als hoofdmonteur. Hij weet precies wat ik wil en we kunnen tegen elkaar zeggen wat we willen.”
Xavi haalt in zijn kart vaak snelheden van zo'n 95 kilometer per uur. Toch noemt hij de sport 'redelijk veilig'. “We zitten niet vast met riemen ofzo, maar dat maakt het in mijn ogen juist veiliger. Stel dat je kart over de kop vliegt of op zijn zijkant komt en je zit er nog in? Ik heb ooit een ongeluk gehad, maar gelukkig vloog ik eruit. Ik had niets en de kart was opmerkelijk genoeg ook nog goed. Al was het voor mij wel een schrikmomentje.”
"Ik haal hier ontzettend veel plezier uit."
De adrenaline vanwege de hoge snelheden vindt Xavi het allermooiste. “Het is toch geweldig om te racen. Je volledig te focussen om zo hard mogelijk te rijden en vooral niet na te denken over wat er kan gebeuren. Maar ook bijvoorbeeld de motorgeluiden en de bochten perfect nemen, maken het mooi. Ik haal hier ontzettend veel plezier uit.”
Het leven van Xavi draait voor een groot deel om racen. Als hij niet aan het trainen is of aan wedstrijden meedoet, zit hij vaak achter het computerscherm om te racen. Bij voorkeur rijdt hij de circuits waar Verstappen in actie komt. Zijn vader schuift regelmatig aan voor een potje, met Xavi altijd als winnaar.
De nieuwe Verstappen worden, is de grote droom van de jonge karter. “Ieder kind wil dat natuurlijk", weet hij. "Het is heel moeilijk om zijn niveau te bereiken, maar het gaat bij mij de goede kant op. Als ik blijf presteren en er vol voor blijf gaan, dan denk ik dat ik zeker op een mooi niveau in de autosport kan komen.”