Karttalent Xavi wil idool Max Verstappen achterna: 'Gaat de goede kant op'

Toen Max Verstappen in 2021 zijn eerste wereldtitel pakte, was Xavi Radecke als fan enorm onder de indruk. De titel inspireerde hem om in de kart te stappen. En inmiddels droomt de 13-jarige karter uit Bergen op Zoom ervan om ook de Formule 1 te halen. Zondag behaalde hij zijn tweede nationale titel op rij en daarmee laat de snelheidsduivel in ieder geval zien een groot talent te zijn. “Je moet niet bang zijn en vooral niet nadenken”, zegt hij.

Als 9-jarige stapte Xavi, geïnspireerd dus door max Verstappen, in een kart. Toennog een huurkart. En dat ging zo goed dat hij binnen een paar maanden al mee mocht doen aan het NK. "Uiteindelijk zijn we steeds een stapje verder gegaan. Per seizoen gaat het beter en het team waar ik bij aangesloten ben, wordt steeds sterker.” Vorig seizoen won hij de Parolin Rocky F1-klasse en ook dit seizoen in de viertakt TM Mini 60-klasse was hij veel te snel voor de andere karters. “Wat mij goed maakt? Vooral dat de kart perfect bij me past. Ik heb een topteam om me heen met onder andere mijn moeder die me overal mee helpt en mijn vader als hoofdmonteur. Hij weet precies wat ik wil en we kunnen tegen elkaar zeggen wat we willen.”

Xavi haalt in zijn kart vaak snelheden van zo'n 95 kilometer per uur. Toch noemt hij de sport 'redelijk veilig'. “We zitten niet vast met riemen ofzo, maar dat maakt het in mijn ogen juist veiliger. Stel dat je kart over de kop vliegt of op zijn zijkant komt en je zit er nog in? Ik heb ooit een ongeluk gehad, maar gelukkig vloog ik eruit. Ik had niets en de kart was opmerkelijk genoeg ook nog goed. Al was het voor mij wel een schrikmomentje.”

"Ik haal hier ontzettend veel plezier uit."