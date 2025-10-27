Huis buren geramd: dronken man (70) moet auto inleveren

Bewoners van een huis aan de Zijpe in Kaatsheuvel schrokken zich rot in april. Ineens knalde er in het rustige hofje een auto tegen hun voorgevel. Het bleek hun buurman te zijn van een paar deuren verderop die bij een parkeeractie de verkeerde kant op schoot. Met een slok op, zo bleek maandag in de rechtbank in Breda.

Het gebeurt onnoemelijk vaak in Brabant dat een auto een huis ramt. En niet alleen op doorgaande wegen, maar ook in een rustig hofje zoals de Zijpe in Kaatsheuvel. De buurman reed op 3 april aan het eind van de middag met zijn Renault Captur de straat in en wilde achteruit inparkeren. Maar de automaat stond niet goed en toen de man gas gaf, spoot hij vooruit tegen de gevel van zijn buren. De schade was flink, zo is te zien op beelden.

(Foto: Erik Haverhals/Persbureau Heitink)

Volgens de buurman is de schade met de buren goed geregeld en is hun huis weer helemaal hersteld. Maandag volgde de zitting bij de politierechter, die ging kijken of de man strafbaar is. Duidelijk werd dat de man veel te veel had gedronken. Volgens de rechter wel dertien glazen alcohol, maar dat kon de man zich zo niet herinneren. “En dat maakt inparkeren misschien ook wat lastiger”, suggereerde de politierechter.

De man was bij zijn aanhouding agressief tegen de agenten. (Foto: Erik Haverhals/Persbureau Heitink)

De man heeft voor zichzelf twee conclusies getrokken uit het ongeluk. Zo laat hij zich nu behandelen voor zijn alcoholprobleem en ook wil hij zijn rijbewijs niet meer terug. “Ik ben nu zeventig, het is wel mooi geweest”, verklaarde hij. En dat is niet verwonderlijk. In 2017 was hij al betrokken bij een dodelijk ongeluk en eerder kreeg hij een boete voor dronken rijden. Hij had dan ook geen advocaat meegenomen en accepteerde elke straf. Ben jij geïnteresseerd in rechtbankverhalen? Abonneer je dan op onze podcast en mis niks over criminaliteit en rechtszaken in Brabant.

De belangrijkste straf die de man kreeg, was dat zijn auto met een dagwaarde van 3000 euro verbeurd werd verklaard. Daarnaast kreeg hij 1000 euro boete, waarvan 500 euro voorwaardelijk, voor het dronken rijden. En ook kreeg hij een voorwaardelijke boete van 500 euro voor de botsing op het huis. Deze hoeft hij dus alleen te betalen wanneer hij nog een keer in de fout gaat. Normaal liggen de boetes wat hoger gaf de rechter aan, maar ze verlaagde de boetes omdat de man zijn auto kwijt is, inclusief alle spullen die erin lagen.

(Foto: Erik Haverhals/Persbureau Heitink)