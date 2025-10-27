Kevins gestolen bus gevonden in België: 'Kreeg bericht via Facebook'

Kevin Lensvelt uit Kaatsheuvel zag ruim een week geleden op camerabeelden hoe zijn werkbus werd gestolen. Daar bleef het niet bij, want zijn bus was later ook bij andere inbraken betrokken, zo zag hij ook weer op camerabeelden. Dankzij een gouden tip via Facebook weet hij nu waar zijn bus is. Maar het is nog maar de vraag in welke staat hij deze terugkrijgt.

Romee van der Heijden Geschreven door

"Ik ben aan de ene kant heel blij dat hij terecht is, maar ik denk dat de bus flink beschadigd is", zegt Kevin, doelend op de inbraken waarbij zijn bus is gebruikt. De roofreeks begon anderhalve week geleden bij zijn eigen bouwbedrijf in Kaatsheuvel. Inbrekers gingen er met waardevol gereedschap en met zijn bus vandoor. Naar schatting hebben ze 70.000 tot 80.000 euro buit gemaakt. Een deel van de inboedel van de bus werd onderweg gedumpt in Hapert. Kevin kreeg later een verrassend telefoontje van een bedrijf uit Goirle. Zijn bus was namelijk betrokken bij een inbraak daar. Hetzelfde verhaal bij een inbraak in Goes. Het logo van zijn Bouwservice Lensvelt zag hij zelf terug op camerabeelden van die inbraken.

De eigenaar deelde beelden op sociale media in de hoop het voertuig terug te vinden. En ook verschillende nieuwsmedia, waaronder Omroep Brabant, plaatsten zijn verhaal. Alle aandacht heeft gewerkt, vertelt Kevin maandag: "Ik kreeg een bericht via Facebook dat iemand de bus had zien staan in Grimbergen, bij Brussel."

"Ben in elk geval blij dat mijn bus niet meer rondrijdt."

Hij waarschuwde de politie en overwoog nog om zelf een kijkje te gaan nemen, omdat hij toch in de buurt van België was. Maar dat bleek al snel niet meer nodig: via de Belgische politie kreeg hij het nieuws dat het voertuig gevonden was. Wanneer zijn bus terug is in Kaatsheuvel, is volgens Kevin nog niet bekend. Ook weet hij niet hoe de wagen er inmiddels uitziet. En dat hij zijn gereedschap nog terugvindt, daar rekent hij al helemaal niet meer op. "Maar ik ben in ieder geval blij dat mijn bus met belettering niet meer rondrijdt en op deze manier betrokken is bij dingen die niet mogen." De politie Zeeland-West-Brabant kan nog niet zeggen of de inbraken waarbij Kevins bus gebruikt werd met elkaar te maken hebben. Ook zijn er nog geen verdachten opgepakt. Een woordvoerder geeft aan dat er rekening wordt gehouden met 'mobiel banditisme', ofwel internationaal rondtrekkende criminele bendes.