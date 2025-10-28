Deze Hoogheid opereert al maanden in het geniep: geheim bijna onthuld

Al maanden loopt er één persoon met een groot geheim rond in Schorsbos, zoals Schijndel heet met carnaval. Het is de nieuwe Prins(es) van het dorp. Vrijdag wordt zijn of haar naam bekendgemaakt, maar diegene weet het al een hele tijd. Zoals dat ook voor veel andere dorpen en steden in Brabant geldt. En die periode van 'geheimhouding' duurt lang, weet de toekomstige Hoogheid van Schorsbos: "Het is best een lange tijd dat je het niet zomaar tegen iedereen kunt zeggen."

In het grootste geheim en met een smoes werd hij/zij maanden geleden alweer naar een kantoortje ergens in Schijndel gelokt. "Ik deed de deur open en zag daar drie heren met een grote glimlach zitten. Op het moment dat ik hen zag, had ik meteen door dat ik voor iets anders kwam dan waarvoor ik was gebeld." Het vermoeden, op die middag ergens in mei, bleek juist. "Ik liep niet veel later naar buiten. Had nog veel vragen en heb een tijdje later een kopje koffie gedaan met een van de leden van de selectiecommissie. Ik heb uiteindelijk 'ja' gezegd, want ik wilde heel graag de nieuwe Hoogheid zijn. Het is een grote eer om gevraagd te worden." Vanaf dat moment was het grootste geheim van het dorp geboren. Al hoefde de toekomstige Hoogheid het niet helemaal stil te houden voor iedereen. "Ik moest allereerst op zoek naar een adjudant en een raad. Iedereen die ik vroeg vond het leuk en al snel had ik een raad van zestien. Het is once in a lifetime: mensen hebben er zelfs een vakantie voor verzet en sprongen een gat in de lucht."

Stiekeme voorbereidingen

In de maanden voor de bekendmaking, in Schorsbos op vrijdag 31 oktober, moest er al veel geregeld worden. "Van het maken van een eigen lied en embleem tot het zoeken van kleding en het maken van onderscheidingen die we geven aan mensen die veel voor ons betekenen met carnaval." "Je wil niet weten hoeveel groepapps er zijn ontstaan", lacht de opvolger van Mari d'n Urste. "Voor het regelen van de kleding bijvoorbeeld. Alleen al over de schoenen en veters zijn we avonden aan het vergaderen. Even bij elkaar komen om hierover te brainstormen duurt vaak hele avonden. Het kost veel tijd, maar het is ook erg gezellig." "En het lastigste is dus dat het allemaal stiekem moet", vult de 'voor het volk' nog onbekende prins(es) aan. De gordijnen moeten soms dicht, spullen worden verstopt en er openlijk over praten is riskant. Ondanks alle voorzichtigheid ging het een tijd geleden toch bijna mis. "Ik kwam een van mijn raadsleden tegen bij een winkel. Die sprak me hardop aan als Hoogheid, voor de grap. Maar dat was wel even spannend."

Grootste geheim tot aan de elfde van de elfde: wie is de nieuwe prins(es)? (foto: Omroep Brabant).