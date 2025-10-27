Willy en René worden het niet eens over wie in de spits moet bij PSV

"Wat een week, wat een week!" Willy van de Kerkhof geniet met een grote glimlach op zijn gezicht na van een week waarin PSV Napoli van het veld veegde en daarna koploper Feyenoord klop gaf in De Kuip. "Nu lopen wij nog niet zolang mee in het voetbal, een kleine zestig jaar, maar zo'n mooie week hebben we zelden meegemaakt. De laatste veertig jaar zeker niet." Voorlopig gaat het bij PSV daarom alleen over luxeproblemen. Bijvoorbeeld over de vraag wie er bij PSV in de spits moet spelen. Een kwestie waarover Willy en zijn broer René het niet eens worden.

Willy is zo tevreden met het optreden van middenvelder Guus Til als spits dat hij hem daar zou laten staan. "Absoluut", zegt Willy stellig in de Willy en René Podcast van Omroep Brabant. "We hebben nu eigenlijk drie spitsen te veel, die kunnen we verkopen. Daar kunnen we nog goed geld aan verdienen", zegt hij met gevoel voor overdrijving. "Bosz gaat dit niet wijzigen, echt niet." Maar René denkt van wel. "Bosz heeft een elftal in zijn hoofd en daar hoort gewoon Pepi in, zo simpel is het." Willy: "Dat zie je verkeerd, trainer! Ja, René heeft een trainersdiploma. Maar je kunt Til niet op de bank zetten."

"Nog even genieten van Saibari, van de zomer is hij weg."

Dat Ismael Saibari sowieso in het team thuishoort, is voor de broers geen discussie. "Hij is de beste speler van de eredivisie", vindt René "Met Jerdy Schouten vlak daarachter." Bang dat PSV hem deze winter al kwijtraakt, zijn de broers niet. "Maar laten we dit seizoen nog maar van hem genieten want in de zomer is hij weg", denkt Willy, die bij het huidige PSV ook een moderne versie van zichzelf ziet rondlopen. "Mauro Junior! Hij is niet zo knap als ik en niet zo groot maar daar kan hij niks aan doen. Hij doet meer dan zijn werk." Dat kon van de week tegen Napoli niet worden gezegd van Sergiño Dest. Trainer Bosz had hem aan de kant gehouden omdat hij te laat was gekomen voor de wedstrijdbespreking. Terecht, vinden beide broers. "Juist omdat het zo'n fantastische wedstrijd werd, zal Dest extra dubbel balen dat hij alleen mocht invallen", denkt Willy. "Die komt nooit meer te laat." René weet nog dat hij in zijn PSV-tijd zelf nooit te laat was. "Als we om acht uur moesten spelen, keken we om zes uur met z'n allen Die Sportschau dus was iedereen op tijd."

"Het veld lag vol met rollen beschuit."

De wedstrijd tegen Feyenoord begon later omdat door een sfeeractie het hele veld vol lag met papiersnippers. Dat bracht herinneringen boven aan de WK-finale van 1978 toen het veld ook vol papier lag. "En die wedstrijd begon ook later omdat de Argentijnse aanvoerder Passarella kwam klagen over het gips om mijn hand", weet René nog. Toen heb ik tegen verzorger Pierre van den Akker gezegd dat hij er extra harde tape omheen moest doen dan kon ik een paar tikken uitdelen. De eerste die ik een bloedneus sloeg was Passarella." Ook deed het veld vol papier de broers denken aan de tijd dat zij reclame maakten voor Bolletje Eierbeschuit. "Dat was een reclame waar ook Anton Geesink aan meedeed", vertelt René. "We speelden uit bij Groningen toen er iemand 'Ik wil bolletje' riep en toen werden er honderden rollen beschuit het veld op gegooid. Toen hebben ze het spel ook vijf minuten moeten stilleggen om al dat beschuit op te ruimen."