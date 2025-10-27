Verkiezingen: kijk hier waar in jouw buurt een stembureau is

Buurtcentra, gemeentehuizen, bedrijven en zelfs theaters of poppodia's: op heel veel verschillende plekken kun je woensdag je stem uitbrengen voor de de Tweede Kamerverkiezingen. Stemmen kan van woensdagochtend half acht tot woensdagavond negen uur. Wil je weten waar in jouw buurt je kunt stemmen? Kijk dan in het kaartje hieronder waar in jouw gemeente de stembureaus zitten.

Het is sterk afhankelijk van de grootte van een gemeente hoeveel stembureaus er zijn. Zo zitten er in Helmond en omgeving meer dan dertig stembureaus, terwijl er een eindje verderop in Deurne slechts dertien stembureaus zijn.

Toch is er in bijna iedere gemeente een stembureau dichtbij. Bijna, want in het dorp Babyloniënbroek moeten ze het zónder stembureau doen. Al jaren moeten de inwoners van het plattelandsdorp naar een stembureau in Meeuwen, Eethen of Almkerk om met het rode potlood hun stem uit te kunnen brengen. Die dorpen liggen zo’n drie tot zeven kilometer verderop.

In dit kaartje kun je zien waar bij jou in de buurt een stembureau is. Zoom in op het kaartje om de locaties beter te bekijken.