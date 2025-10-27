Ggz-medewerker zwaar mishandeld door cliënt, man (50) aangehouden

Een medewerker van ggz-instelling Huize Padua in Boekel is afgelopen vrijdag zwaar mishandeld door een 50-jarige cliënt. Dat meldt de politie maandag. De zorgverlener is met onbekende verwondingen met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

De politie ontving een melding van een incident tussen een zorgverlener van de ggz-instelling en een cliënt. Bij aankomst bleek de medewerker inderdaad mishandeld te zijn.

Met het slachtoffer heeft de politie later contact gehad, omdat de medewerker direct na de mishandeling naar het ziekenhuis werd gebracht. Of het om een man of vrouw gaat en hoe ernstig de verwondingen van het slachtoffer zijn, is niet duidelijk.

Aanhouding

De cliënt, een man, werd na de mishandeling niet direct aangehouden. In eerste instantie ontfermden zorgverleners zich over hem. Later werd de man uit Boekel alsnog aangehouden en overgebracht naar een Penitentiair Psychiatrisch Centrum (PPC). Daar wordt zorg verleend aan gedetineerden met ernstige psychische problemen en psychiatrische stoornissen die in reguliere ggz-instellingen onvoldoende behandeld kunnen worden. De 50-jarige man wordt verdacht van zware mishandeling.

Huize Padua is een Hoogspecialistisch Centrum voor LVB-Psychiatrie (LVB-P) in Boekel, waar mensen met een psychiatrische aandoening in combinatie met een (licht) verstandelijke beperking en vaak een beperktere emotionele ontwikkeling hulp krijgen.