Uitslaande brand in schuur waar gasflessen liggen

In een schuur aan de Lupinenweg in Liessel brak rond het middaguur brand uit in een schuur waarin veel gasflessen lagen. De vlammen sloegen uit het dak. Vanwege de gevaarlijke situatie werd de omgeving van de schuur ruim afgezet. Niemand mocht binnen honderd meter van de schuur komen.

De schuur waarin de brand woedde, heeft een oppervlakte van 25 bij 10 meter. De brandweer kwam met twee blusvoertuigen, een hoogwerker en een waterwagen naar de Lupinenweg om het vuur te bestrijden.

Even voor één uur was de brand voldoende onder controle om verschillende voertuigen terug te laten keren naar hun posten. Eén bluswagen en een hoogwerker bleven achter. Naast de schuur stonden twee grote zeecontainers, waarvan niet duidelijk was wat erin zat. Uit voorzorg werd een waterscherm aangebracht om een scheiding te maken. Dat is een muur van waternevel die de brandweer gebruikt om zich te beschermen tegen hitte of om gevaarlijke dampen neer te slaan. Zo kon het vuur de containers zo min mogelijk bedreigen.