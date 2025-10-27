Automobilist onder invloed ramt busje, bekogelt eigenaar en rijdt water in

De bestuurder van een bestelbusje schrok zich maandagmiddag een ongeluk. Hij zat rustig op de parkeerplaats bij de Rosmalense Plas in Empel in zijn busje een broodje te eten toen een auto zijn busje vol ramde. De bestuurder van de auto zou onder invloed van drugs zijn geweest. "Ik schrok me rot", vertelt de bestuurder van de bestelbus.

De man dacht maandag even rustig pauze te houden en een broodje te eten dat hij net bij de supermarkt had gehaald, toen het misging. "Die idioot reed vol tegen de zijkant van mijn bus", vertelt hij. Toen hij de automobilist wilde aanspreken, ging die helemaal door het lint.

Hij klom volgens de bestuurder van het bestelbusje op het dak van zijn eigen auto en begon met allerlei spullen in zijn richting te gooien. "Hij gooide met allemaal stenen en weet ik veel wat. Ik wilde zijn naam en nummer voor de verzekering, maar hij maakte rare gebaren en zei gekke dingen." Vervolgens stapte de automobilist in zijn auto en gaf hij vol gas. Hij reed tegen een boom en daarna tegen een betonnen paaltje - dat uit de grond kwam - om vervolgens het water in te rijden.

De auto begon langzaam te zinken, maar de man sloeg het raam in. Zo slaagde hij erin uit de auto te klauteren en op het dak te klimmen. "Waar hij de kracht vandaan haalde, weet ik niet, maar hij duwde de auto naar de zijkant", vertelt de bestuurder van het busje. Gewaarschuwde hulpverleners hebben de man uiteindelijk aan de kant geholpen en zich over hem ontfermd.

Ziekenhuis

Op de kant werd de automobilist aangehouden en door agenten in de boeien geslagen en vervolgens met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De politie ging met de man mee. "In de ambulance hebben ze hem onderzocht. Hij zou onder invloed van drugs zijn geweest", vertelt de bestuurder van de bus. Zelf is hij met agenten mee naar het politiebureau gegaan om aangifte te doen.

"Mijn bus is flink beschadigd aan de bijrijderskant", vertelt hij. "Ik krijg de deur aan die kant nog net open, maar daar is alles mee gezegd. Ik schrok me helemaal rot toen het gebeurde." Volgens de politie maakte de man een verwarde indruk. Hij is getest op verdovende middelen.