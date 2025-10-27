Operaties in ziekenhuis gaan niet door, lek in opslagruimte is boosdoener

Door een lekkage in een opslagruimte met steriele materialen kunnen een geplande operaties deze maandag in het TweeSteden Ziekenhuis van het ETZ in Tilburg niet doorgaan. Het gaat om ingrepen op de afdelingen orthopedie, chirurgie en urologie.

Volgens een woordvoerder van het ziekenhuis ontstond de lekkage afgelopen weekend in een opslagruimte die wordt gebruikt voor materialen voor operaties in de locatie TweeSteden. “Voor deze ingrepen moet een andere steriele ruimte worden gevonden om te kunnen opereren”, zegt de woordvoerder. “Daardoor konden we vandaag geen operaties uitvoeren.”

De betrokken patiënten zijn persoonlijk geïnformeerd en krijgen zo snel mogelijk een nieuwe afspraak. Het ziekenhuis neemt alle nodige maatregelen om de planning van de uitgestelde operaties zo snel mogelijk weer op te pakken.

Het is nog niet duidelijk welke gevolgen de lekkage heeft voor operaties in de komende dagen. Zodra daar meer over bekend is, worden de patiënten als eerste geïnformeerd. Daarna wordt de informatie ook op de website van het ETZ gepubliceerd.

Het ETZ betreurt de overlast die de afgelaste operaties veroorzaken en laat weten dat veiligheid en steriele omstandigheden altijd prioriteit hebben. Tegelijkertijd worden maatregelen getroffen om herhaling van een dergelijke situatie te voorkomen.