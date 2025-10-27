Man (51) overleden na vechtpartij, verdachte (36) aangehouden

De man die zondagavond om het leven kwam na een vechtpartij in Tilburg is een 51-jarige man uit die stad. Een 36-jarige man uit Tilburg is aangehouden. De twee zouden aan de Zomerstraat met elkaar in gevecht zijn geraakt.

Onderweg naar de Zomerstraat kregen agenten te horen dat de betrokkenen bij de vechtpartij wegliepen in de richting van de Schouwburgring. Ze krijgen een duidelijk signalement van een verdachte en weten de 36-jarige man aan te houden als ze hem zien lopen.

De politie kreeg zondagavond rond half acht een belletje van een getuige dat er gevochten werd aan de Zomerstraat in Tilburg. Op hetzelfde moment moesten de hulpdiensten uitrukken voor een reanimatie.

Reanimatie

Op het moment dat de politie de man aanhoudt, zijn ambulancemedewerkers het slachtoffer al aan het reanimeren. Ondanks de medische hulp komt de 51-jarige man te overlijden. De doodsoorzaak is nog niet bekend.

Uit onderzoek van de politie blijkt later dat het slachtoffer mogelijk een van de andere betrokkenen is bij de vechtpartij aan de Zomerstraat. Agenten zouden zondagavond op het Lieve Vrouweplein, in de buurt van de Zomerstraat, een voorwerp hebben gevonden dat lijkt op een metalen staaf of een fietsenstandaard. Het voorwerp is veiliggesteld voor verder sporenonderzoek. De politie wil maandag niets kwijt over het gevonden voorwerp en doet verder onderzoek naar wat er is gebeurd.

Negeren politielint

Op sociale media deden agenten die ter plaatse waren bij de vechtpartij hun beklag over omstanders. Rond die plek die met linten was afgezet was het, vanwege de ligging in de binnenstad, druk. En voorbijgangers negeerden het politielint.

“Wederom snappen mensen het lint niet. Het is ook lastig”, schrijven de agenten. “Meneer, meneer, meneer, ik moet hier links. En dan zeggen dat er geen domme vragen bestaan”, ergerde een andere wijkagent zich.