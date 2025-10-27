Gezichtsbedekking verboden in strijd tegen vuurwerkoverlast

De gemeente Roosendaal neemt nieuwe maatregelen in de strijd tegen vuurwerkoverlast. De afgelopen tijd kwamen er meer dan tweehonderd overlastmeldingen binnen bij de gemeente. Daarom is het vanaf deze maandag in Roosendaal verboden om een bivakmuts, sjaal of pet te dragen die je gezicht bedekt. Ook mag je geen spullen bij je hebben waarmee je bijvoorbeeld een zelfgemaakt explosief zou kunnen maken.

De gemeenteraad van Roosendaal heeft de nieuwe regels in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) gezet, zodat politie en handhaving makkelijker kunnen optreden tegen mensen die op straat vuurwerk afsteken of dit bij zich hebben. Een woordvoerder van de gemeente laat weten dat de nieuwe regels in de APV zijn opgenomen op verzoek van de politie. Het gaat volgens hem om een unaniem besluit is van de gemeenteraad. Hij benadrukt dat je nog gewoon een muts op mag hebben tegen de kou: "Zolang je gezicht te zien is."

Richting de jaarwisseling hebben inwoners van de twee wijken al jarenlang last van explosies en intimidaties, maar zo vroeg als dit jaar is nieuw. Precies de reden dat de gemeente eerder al een aantal maatregelen nam. Zo ontvingen de ouders van ongeveer 4500 minderjarige jongeren, uit voorzorg, een brief. Met daarin de oproep om met hun kinderen in gesprek te gaan. Daarnaast zijn de jongeren die tot nu toe met vuurwerk op straat werden betrapt, uitgenodigd om met hun ouders op gesprek te komen bij de burgemeester.

Jongeren aangehouden

De politie heeft de laatste tijd al verschillende jongeren kunnen aanhouden voor de overlast die ze veroorzaakten. Sommigen werden op heterdaad betrapt, anderen konden worden opgespoord na meldingen van buurtbewoners. Hierdoor en door de eerdere maatregelen is er volgens de gemeente al een daling te zien in het aantal overlastmeldingen door vuurwerk. Al was er in de herfstvakantie juist een toename te zien.

"We gaan ervan uit dat de door ons genomen maatregelen enig effect beginnen te krijgen. Zo verwacht ik dat een aantal ouders met hun kinderen heeft gesproken. Daar ben ik écht blij mee", schrijft burgemeester Mark Buijs. "Uiteraard zullen bij de daling van de overlastmeldingen ook andere factoren meespelen. Zo zullen vast een aantal jeugdige vuurwerkafstekers afgeschrikt zijn door de arrestaties van hun vrienden", gaat hij verder.

Doorzoekingen

In de afgelopen tijd werden verschillende huizen in Roosendaal doorzocht omdat het vermoeden bestond dat er vuurwerk lag. In vijf huizen werd vuurwerk gevonden. In alle gevallen werd een dwangsom van 2500 euro opgelegd. Dit bedrag moet worden betaald wanneeer bij een volgende controle opnieuw vuurwerk wordt gevonden