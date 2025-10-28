Dit is de nieuwe rijkste Brabander in de Quote 500

De lijst van de rijkste Nederlanders is er weer: de Quote 500. De rijkste Brabander in de lijst is deze keer Raymond Cloosterman. De oprichter van cosmeticabedrijf Rituals stijgt flink wat plekken ten opzichte van vorig jaar en komt dit jaar voor het eerst binnen in de top 10. Opvallend detail: als nieuwe rijkste Brabander streeft hij zijn schoonfamilie, de familie Van Eerd voorbij.

Cloosterman is getrouwd met Colette van Eerd van de Jumbo, met wie hij in Vught woont. Vorig jaar had hij een geschat vermogen van 2,1 miljard euro. Dit jaar groeide dat naar 2,9 miljard, waarmee hij op plek 9 van de lijst staat. In 2024 stond de Vughtenaar nog op plek 20.

Hij gaat daarmee zijn schoonfamilie voorbij, want vorig jaar stond de familie Van Eerd van alle Brabanders nog het hoogst genoteerd in de lijst. De familie Van Eerd blijft, ondanks een lastig jaar, hoog in de lijst staan. Colette, Frits en Monique van Eerd zijn nog steeds in de top 15 te vinden met een geschat vermogen van 2,6 miljard euro. Frits van Eerd, de voormalige baas van Jumbo, werd in augustus veroordeeld tot een gevangenisstraf van twee jaar voor witwassen, omkoping en valsheid in geschrifte. Hij verloor zijn zeggenschap over het bedrijf, waardoor zijn zussen Colette en Monique het nu voor het zeggen hebben binnen de Veghelse supermarktketen.

Nieuwe naam

Er is ook een nieuweling in de lijst: David Wyler, die in Breda werd geboren, op plek 52. Hij richtte Bilt Rewards op, een groot platform voor woningbeloningen in de Verenigde Staten. Daarnaast werkt hij bij Granaria Holdings, een familiebedrijf dat wereldwijd actief is in voedsel, technologie, vastgoed en gezondheidszorg. Wyler woont in New York en is actief in de tech- en investeringswereld. Hij stond in 2014 al eens in de Forbes Under 30-lijst.

VDL

Ook VDL uit Eindhoven doet het goed. Het bedrijf werd na het overlijden van oprichter Wim van der Leegte overgenomen door zijn kinderen Pieter, Jennifer en Willem. Vorig jaar hadden de drie nog 2,5 miljard euro, dit jaar is dat 2,6 miljard. Het ministerie van Defensie schakelt het bedrijf in bij grote projecten voor de defensie-industrie.