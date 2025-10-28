Dit zijn de allerrijkste Brabanders in de nieuwe Quote 500
We beginnen met de rijkste Brabander. Dat is Raymond Cloosterman. Hij is de oprichter van Rituals en getrouwd met Colette van Eerd van de Jumbo, met wie hij in Vught woont. Vorig jaar had hij een geschat vermogen van 2,1 miljard euro. Dit jaar groeide dat naar 2,9 miljard, waarmee hij op plek negen van de lijst staat.
Er is ook een nieuweling op de lijst: David Wyler, die in Breda werd geboren, op plek 52. Hij richtte Bilt Rewards op, een groot platform voor woningbeloningen in de Verenigde Staten. Daarnaast werkt hij bij Granaria Holdings, een familiebedrijf dat wereldwijd actief is in voedsel, technologie, vastgoed en gezondheidszorg. Wyler woont in New York en is actief in de tech- en investeringswereld. Hij stond in 2014 al eens in de Forbes Under 30-lijst.
De familie Van Eerd blijft, ondanks een lastig jaar, hoog in de lijst staan. Colette, Frits en Monique van Eerd zijn nog steeds in de top 15 te vinden. Frits van Eerd, de voormalige baas van Jumbo, kreeg in augustus een gevangenisstraf van twee jaar voor witwassen, omkoping en valsheid in geschrifte. Hij verloor zijn zeggenschap over het bedrijf, waardoor zijn zussen Colette en Monique nu de leiding hebben over de Veghelse supermarktketen.
VDL
Ook VDL uit Eindhoven doet het goed. Het bedrijf werd na het overlijden van oprichter Wim van der Leegte overgenomen door zijn kinderen Pieter, Jennifer en Willem. Vorig jaar hadden de drie nog 2,5 miljard euro, dit jaar is dat 2,6 miljard. Het ministerie van Defensie schakelt het bedrijf in bij grote projecten voor de defensie-industrie.
Andere Brabanders doen het ook goed. Ex-bankier Wiet Pot uit Eindhoven heeft een geschat vermogen van 2,6 miljard euro dankzij zijn aandelen in de handelsbeurs IMC. Keukenmaker Ben Mandemakers uit Waalwijk zag zijn vermogen groeien, terwijl vastgoedmagnaat Frank Zweegers uit Eindhoven stabiel bleef.
Adriaan Mol van betaalbedrijf Mollie zakte van 38 naar 42, maar het lijkt weer wat beter te gaan. Ondernemer Robbert van der Wallen van BrandLoyalty ging twee plekken omhoog.
Heesen Yachts
Laurens Last uit Tilburg nam het bekende Heesen Yachts uit Oss over en heeft nu een geschat vermogen van 1 miljard euro. Ilona Zumpolle-Van Vliet uit Moerdijk zag haar bedrijf Inter Sprint groeien en haar vermogen stijgen naar 830 miljoen euro. Nettorama-eigenaar Jaap Bastmeijer uit Oosterhout maakte ongeveer 25 miljoen euro winst.
Ook Brabanders zoals Tiësto uit Breda (331), vleesverwerker Erik van Loon (132), Frank van Stipdonk van Interfood uit Hapert (138) en Piet van Kempen (418) uit Valkenswaard met metaalbedrijf MCB staan op de lijst.