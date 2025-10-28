Dit zijn de allerrijkste Brabanders in de nieuwe Quote 500

De lijst van de rijkste Nederlanders is er weer: de Quote 500. Ook dit jaar staat er weer een aantal Brabanders in: van de oprichter van Rituals tot Jumbo-familie Van Eerd en van Ben Mandemakers tot dj Tiësto.

We beginnen met de rijkste Brabander. Dat is Raymond Cloosterman. Hij is de oprichter van Rituals en getrouwd met Colette van Eerd van de Jumbo, met wie hij in Vught woont. Vorig jaar had hij een geschat vermogen van 2,1 miljard euro. Dit jaar groeide dat naar 2,9 miljard, waarmee hij op plek negen van de lijst staat.

Er is ook een nieuweling op de lijst: David Wyler, die in Breda werd geboren, op plek 52. Hij richtte Bilt Rewards op, een groot platform voor woningbeloningen in de Verenigde Staten. Daarnaast werkt hij bij Granaria Holdings, een familiebedrijf dat wereldwijd actief is in voedsel, technologie, vastgoed en gezondheidszorg. Wyler woont in New York en is actief in de tech- en investeringswereld. Hij stond in 2014 al eens in de Forbes Under 30-lijst.

De familie Van Eerd blijft, ondanks een lastig jaar, hoog in de lijst staan. Colette, Frits en Monique van Eerd zijn nog steeds in de top 15 te vinden. Frits van Eerd, de voormalige baas van Jumbo, kreeg in augustus een gevangenisstraf van twee jaar voor witwassen, omkoping en valsheid in geschrifte. Hij verloor zijn zeggenschap over het bedrijf, waardoor zijn zussen Colette en Monique nu de leiding hebben over de Veghelse supermarktketen.