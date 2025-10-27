NS-borden voortaan op donkere modus: beter leesbaar en energiezuiniger

Het lijkt een verschil van dag en nacht, maar het valt maandag nog maar weinig reizigers op: de 'donkere modus' op schermen op de treinstations. De informatieborden op de stations zien er vanaf maandag anders uit, onder meer op het station in Breda. Waar de borden eerst een witte achtergrond met blauwe letters hadden, is het nu precies andersom.

Om de nieuwe uitstraling te vieren, deelde de NS heel toepasselijk halvemaan-dropjes uit. Toch zijn niet alle reizigers er meteen van op de hoogte. "Wat mij opvalt? Er is een storing zo te zien”, zegt een mevrouw terwijl ze naar een informatiebord wijst. Een andere man zegt: “Er vallen treinen uit.” Andere reizigers valt het juist wel meteen op. “Het is van kleur veranderd. Dat valt wel op”, zegt een man. Ook een andere reiziger ziet het direct. “Die kleur was er vanochtend nog niet. Ik vind het uiterlijk niet belangrijk, zolang de informatie maar duidelijk is. Op deze borden vind ik het duidelijker.”

Een andere reiziger is minder positief over de aanpassing. “Ik vind het wel mooi, maar ik kan de tekst minder goed lezen. Ik zal er uiteindelijk wel aan kunnen wennen.” Voor een andere man maakt het niet zoveel uit. “Het interesseert me eigenlijk niet zoveel. Ik kan nog steeds alle informatie zien die ik nodig heb.”

Reizigers werden getrakteerd op halve maan snoepjes (foto: NS / Arno Leblanc).

De wisseling naar een donkere achtergrond met witte letters heeft zo'n anderhalf jaar geduurd. Het heeft volgens NS verschillende voordelen. “Het geeft rust aan de ogen. Eerst waren de borden natuurlijk fel wit met blauwe letters. Ook als je vanaf een afstand kijkt, je de informatie beter zien", zegt woordvoerder Arno Leblanc. Volgens hem is het fijn voor mensen met een visuele beperking of reizigers die kleurenblind zijn. Daarnaast bespaart de nieuwe uitstraling energie. Zo is de lichtsterkte naar beneden geschroefd waardoor elk scherm drie procent bespaart. Maar dat wordt volgens de NS meer. “We gaan binnenkort veel borden vervangen. Dat in combinatie met de donkere modus kom je op dertig procent besparing uit”, zegt Leblanc. De NS hield verschillende testdagen en werkte samen met de Oogvereniging. Voor het donkere ontwerp is rekening gehouden met het lettertype, lettergrootte en de contrasten die gebruikt worden. Uiteindelijk is de bedoeling dat de reisinformatie later ook in de treinen op donkere modus overgaat.