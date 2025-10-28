Schaatsbaan wil overlast in Raamsdonksveer voorkomen: 'Sociale plicht'

Geen zwaar vuurwerk, maar warme chocolademelk met slagroom. De overlast in Raamsdonksveer moet deze kerstvakantie plaatsmaken voor winterse gezelligheid en sportiviteit. Tenminste, als het aan stichting Het Veerse IJsplein ligt. Zij wil de gratis schaatsbaan langs de A59 terughalen naar het Heereplein, middenin het dorpshart.

"Het is onze sociale plicht om de schaatsbaan voor elkaar te krijgen voor de Veerse jeugd", vindt voorzitter Jan Kievith van stichting Het Veerse IJsplein. Als er in de kerstvakantie niks georganiseerd wordt voor hen, vreest Kievith dat zij op straat gaan hangen en het dorp opnieuw te maken krijgt met vuurwerkoverlast. Begin deze maand 'terroriseerde' een groep jongeren namelijk de straten van Raamsdonksveer. Na vuurwerkoverlast en intimidaties, zoals een mishandeling door de zogenoemde 'omamepper', stelde waarnemend burgemeester Madeleine van Toorenburg een noodverordening in. Kievith hoopt dat de terugkeer van de schaatsbaan op het Heereplein herhaling voorkomt en bijdraagt aan een gezellige sfeer in het dorp.

"We willen graag terugkeren op het oude nest", zegt Kievith. Vanwege klagende buurtbewoners en ondernemers rondom het Heereplein, waar de gratis schaatsbaan in de winter van 2007, 2008, 2009 en 2011 stond, verhuisde Het Veerse IJsplein in 2012 naar een inmiddels verdwenen evenementenlocatie. Sinds 2016 zijn de sportvelden van handbalvereniging HMC, langs de A59, de vaste locatie voor ijspret. Vanwege de corona- en energiecrisis vonden er in 2020, 2021 en 2022 geen edities plaats.

In 2011 wilden een aantal ondernemers de schaatsbaan op het Heereplein met een kort geding tegenhouden:

Het Heereplein ligt in het hart van Raamsdonksveer, waardoor het beter toegankelijk is dan de handbalvelden en er meer sociale controle is. "Het straalt veel meer gezelligheid uit", zegt Kievith. “Achter de kiosk moet de schaatsbaan komen te liggen. Vanuit een tent schaats je rond, terug de tent in.” De schaatsbaan, waarvan de kosten worden geschat op ruim 60.000 euro, zou vorig jaar eigenlijk al terugkeren op het Heereplein. In 2024 had de stichting gesprekken met de gemeente Geertruidenberg gepland over de kosten, maar op de dag van het gesprek was de verantwoordelijke gemeentemedewerker ziek. Die lichtte de stichting daar niet over in, waardoor Het Veerse IJsplein zich niet serieus genomen voelde. Ze besloot het plan voor een schaatsbaan af te blazen. Wel verscheen er een klein teflonbaantje op de kerstmarkt in Geertruidenberg, geregeld door stichting Winterfair Geertruidenberg.

Een schets van de schaatsbaan in het centrum van Raamsdonksveer (foto: Stichting Het Veerse IJsplein)

Nu is er eindelijk een vergunning voor het Heereplein, maar het voor elkaar krijgen van de schaatsbaan is nog lastig. Al jaren loopt de sponsoring terug. Volgens Kievith is er nog dik 15.000 euro nodig om de schaatsbaan op het Heereplein te krijgen. Entree vragen vindt hij geen optie, omdat hij ijspret voor iedereen mogelijk wil houden. “Ik kan het niet over mijn hart verkrijgen als er kinderen aan de kant moeten staan, omdat hun ouders het niet kunnen betalen.” Voor koek en zopie en het huren van schaatsen moet overigens wel worden betaald.

"We willen ons kindje dolgraag gerealiseerd zien."