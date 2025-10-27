Nepagent trekt ringen van vingers van vrouw (90), dader op beelden te zien

Twee vrouwen zijn in juli met geweld beroofd na een babbeltruc. De dader deed zich voor als politieagent. Bij een van de slachtoffers, een 90-jarige vrouw uit Breda, trok hij zelfs haar ringen van haar vingers. In het opsporingsprogramma Bureau Brabant worden maandag beelden van de verdachte getoond.

De man vertelde beide vrouwen dat hun woning op een ‘inbrekerslijst’ stond. Voor de verzekering zou zogenaamd een agent langskomen om het huis en waardevolle spullen te controleren.

Het eerste slachtoffer, een 90-jarige vrouw aan de Valkrustdreef in Breda, vertrouwde het verhaal niet en hing de telefoon op. De man bleef echter bellen en verscheen tussen halfvier en vijf uur 's middags bij haar woning. De man kon zich niet legitimeren. Toch wist hij haar te overrompelen en drong hij de woning binnen.

Binnen maakte hij met zijn telefoon foto’s en sloot zich op in de slaapkamer, waar hij rondrommelde. Daarna wilde hij foto’s maken van sieraden. Hij greep de handen van de vrouw vast en trok met geweld haar ringen van haar vingers. Later ontdekte de vrouw dat ook haar kluis was opengebroken. Het is niet bekend of daar ook iets uit gestolen is.

Twee meter

Drie dagen later sloeg de verdachte opnieuw toe. Nu bij een 80-jarige vrouw aan de Schapendries in Oosterhout. Ook zij werd slachtoffer van de man, nadat hij ook haar overrompelde en haar sieraden stal.

De politie zoekt een man van ongeveer twee meter lang, tussen de 25 en 30 jaar oud. Hij heeft een gespierd postuur en kort, krullend haar. Tijdens de overvallen droeg hij een beige broek, lichte sneakers en een zwart shirt of jasje. De beelden van de verdachte zijn maandagavond te zien in Bureau Brabant.