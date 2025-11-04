GLOW pakt uit in jubileumjaar: dit zijn de publiekstrekkers

Lichtkunstfestival GLOW in Eindhoven bestaat twintig jaar. Het is voor de organisatie een mooie gelegenheid om tijdens deze jubileumeditie 'goud van oud' terug te laten komen, al dan niet in een vernieuwd jasje. Meerdere publiekstrekkers uit andere jaren zijn vanaf zaterdag 8 november een week lang opnieuw te zien. Dit zijn vijf parels die je niet mag missen.

1. Tunnel Rinascimentale – Rechtestraat

Je wandelt door een sprookjesachtige tunnel van licht. De zuilen hebben reusachtige bogen die zijn bekleed met honderdduizenden kleurrijke lampjes. In combinatie met de muziek geeft dit het gevoel dat je in een kathedraal wandelt. Volgens de organisatie is dit zo’n werk waarover je je verwondert: “Loop rond, kijk omhoog en opzij en laat gerust je mond openvallen. Droom ik, of is dit écht?” Dit is lichtkunst met een vleugje kitsch. Dit werk was in 2010 een van de publiekstrekkers van GLOW.

Tunnel Rinascimentale is te zien in de Rechtestraat in Eindhoven.

De lichttunnel komt van het Italiaanse familiebedrijf Luminarie De Cagna. Het is een groot team dat voornamelijk bestaat uit ontwerpers, timmerlieden, elektriciens en monteurs. De lichtprojecten van De Cagna staan garant voor succes en waren bij meerdere edities van GLOW het populairst bij bezoekers. Zo was er in 2011 een enorme lichtkoepel voor het Centraal Station. Ook werd de schaatsbaan op de Markt verlicht door een grote omheining van De Cagna. En het Stadhuisplein veranderde in 2015 in een enorme licht- en kleurkathedraal. 2. Lempke – Lichttoren

De naam Philips roept bij veel Eindhovenaren herinneringen op. Het bedrijf begon op de Emmasingel met een gloeilampenfabriek. Daar vlakbij, in de Lichttoren, werden de gloeilampen getest. In 2018 was dit Rijksmonument tijdens GLOW het decor van een minutenlange lichtshow. Elke keer stond het rijen dik met bezoekers die zich stonden te vergapen.

De Lichttoren in 2018 (foto: Dave Kloren).

De show is terug, maar wel in een nieuw jasje. Centraal staat de gloeilamp, het lempke. Het is een eerbetoon aan de geschiedenis van de stad.

Drukte bij de Lichttoren in 2018 (foto: Bart van Overbeeke).

3. Zonnebloemen - Anne Frankplantsoen

Deze lichtgevende zonnebloemen werden eerder door bezoekers van GLOW vaak op de foto gezet. Het werk was meteen een favoriet bij het publiek. Nu zijn ze weer terug. Dit keer in het Anne Frankplantsoen dat verandert in een zee van lichtgevende zonnebloemen. Kom je dichterbij, dan zie je dat het lantaarns zijn. Het is een eerbetoon aan de schilder Vincent van Gogh. In 2019 waren de zonnebloemen tijdens GLOW in Eindhoven te zien, en in 2021 in Nuenen.

De zonnebloemen zoals ze al eerder te zien waren (foto: Bart van Overbeeke).

Dit is GLOW GLOW bestaat uit een looproute van vijf kilometer door het centrum van Eindhoven. Bezoekers komen langs 34 lichtkunstwerken. Het gratis lichtkunstfestival trekt ongeveer 750.000 bezoekers. Ook in Helmond, Oirschot en Best is GLOW dit jaar weer te vinden. Voor het eerst doen ook Veldhoven en Lieshout mee.

4. Spiritus - Sint-Odulphuskerk in Best

Dit lichtkunstwerk van het Portugese kunstcollectief OCUBO is goed voor een voor GLOW nieuwe voorstelling van ongeveer 20 minuten. Je neemt plaats in de kerkbanken en wordt door het licht en de muziek meegenomen in een 'rustgevende en bijna religieuze ervaring', zo laat de organisatie weten. Dit lichtkunstwerk is te zien in Best, in de Sint-Odulphuskerk. In het dorp zijn in totaal twaalf lichtkunstwerken te zien.

Lichtkunstwerk ‘Spiritus’ in de Sint-Odulphuskerk in Best (afbeelding: Ocubo).

5. The First GLOW: jubileumproject Stadhuisplein

Op het Stadhuisplein pakt de organisatie uit met een 3D- en 2D-jubileumproject. Een lichtshow van vier minuten die speciaal voor het jubileum is gemaakt. Volgens de organisatie is het een betoverende reis door tijd en ruimte: een visueel spektakel over het ontstaan van licht op aarde. Van vurige vulkaanuitbarstingen en flitsende bliksem tot het mysterieuze lichtleven diep in de oceaan.

Een indruk van hoe het werk op het Stadhuisplein eruit gaat zien.