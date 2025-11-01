Vijf redenen om vanavond naar het Regio Songfestival te kijken
1. Je kan na het journaal meteen door
Je kijkt natuurlijk eerst naar het journaal, zo ben je op de hoogte van al het nieuws. Daarna kun je soepel doorschakelen naar een avond vol muziek. Na alle updates over de verkiezingen is wat muzikale afleiding precies wat je nodig hebt. Even lekker ouderwets op de bank met snacks, een drankje en een zelfgemaakte puntenkaart. Wij hebben er zin in!
2. Ideale vervanging voor Beste Zangeres
Nu het seizoen van Beste Zangers voorbij is, blijft er een muzikaal gat achter in het weekend. Gelukkig kan het Regio Songfestival de ideale vervanging zijn. Waar het bij Beste Zangeres draait om tranen, gaat het bij het Regio Songfestival om trots. En er is voor ieder wat wils of je nu fan ben van het Fries of zin hebt in een lekker popnummer. Bijna alle muziekgenres passeren tijdens de finale de revue.
3. Nu kun je nog van het regionale talent genieten
Vind je het leuk om te weten welke opkomende singer-songwriter het nog wel eens ver zou kunnen schoppen? Dan is dit het ideale avondprogramma. Regionaal talent, nu kun je er nog van genieten. Wie weet zeg je over een paar jaar: 'Oh, Rosa Spruit? Die zag ik ooit als Brabantse inzending bij het Regio Songfestival'. Geniet er dus nu van, want voordat je het weet betaal je zestig euro voor hetzelfde liedje in 013 Poppodium.
4. Op een normale tijd naar bed gaan is geen probleem
Het Regio Songfestival duurt niet tot midden in de nacht, zoals bij het Eurovison Songfestival. Je kan dus op een schappelijke tijd naar bed en hoeft zondag niet moe wakker te worden. Ideaal voor als je nog moet bijkomen van de drukke werkweek of als je gewoon je uren slaap nodig hebt. Het Regio Songfestival begint om 20.30 uur en duurt tot een uur of 23.00 uur. Kun je daarna lekker onder de wol kruipen/het bed in duiken.
5. De eerste aflevering van Wie is de Mol? kan wachten
Zoals al eerder gezegd: Beste Zangers is voorbij en Wie is de Mol? kan wel even wachten. Eerlijk is eerlijk: die eerste aflevering is nooit echt spannend. De Mol moet nog een beetje op gang komen en je kunt de aflevering zondag meteen terug kijken als je last hebt van FOMO. Het Regio Songfestival daarentegen is maar één avond, dus mis het niet. De Mol rent niet weg, maar jouw kans om te stemmen op een regionaal muziektalent wel.
Regio Songfestival
Wat uitleg over het Regio Songfestival, want wat is dat precies? Het Regio Songfestival is een jaarlijks evenement waarin de regionale omroepen hun muzikale talenten in de schijnwerpers zetten. Iedere provincie vaardigt een artiest af die een zelfgeschreven Nederlandstalig nummer ten gehore brengt. Het festival is te vergelijken met het Eurovisie Songfestival, maar dan nemen de dertien regionale omroepen van Nederland het tegen elkaar op.
Iedere artiest zal tijdens de finale zijn of haar nummer zingen en vervolgens mogen het publiek en de jury's van iedere omroep stemmen. Die stemmen worden omgezet in punten met als maximum de twaalf punten, de welbekende 'douze points'. De omroep die aan het eind van de avond de meeste punten heeft gekregen, is de winnaar van het Regio Songfestival.
De finale wordt dit jaar georganiseerd door Omroep Gelderland. De Gelderse Emma Luca won in 2024 het Regio Songfestival en zorgde ervoor dat er op 1 november wordt gestreden om de winst in het Musis& Stadstheater in Arnhem.
De show wordt zaterdagavond vanaf 20.30 uur live uitgezonden op de sociale media-, YouTube- en televisiekanalen van de regionale omroepen en NPO 1 Extra.