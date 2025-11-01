Vijf redenen om vanavond naar het Regio Songfestival te kijken

Het aftellen is begonnen. Vanavond gaat de finale van het Regio Songfestival van start in het Musis& Stadstheater in Arnhem. Dertien regionale muziektalenten strijden om de winst, waaronder onze eigen Rosa Spruit met haar nummer 'Geen Woorden Op Papier'. Na weken vol nieuws en verkiezingsstress is dit precies het avondje vrolijkheid dat we nodig hebben. Dus zet de snack maar alvast klaar en houd je afstandsbediening in de aanslag. Hier zijn vijf redenen om vanavond te kijken.

1. Je kan na het journaal meteen door Je kijkt natuurlijk eerst naar het journaal, zo ben je op de hoogte van al het nieuws. Daarna kun je soepel doorschakelen naar een avond vol muziek. Na alle updates over de verkiezingen is wat muzikale afleiding precies wat je nodig hebt. Even lekker ouderwets op de bank met snacks, een drankje en een zelfgemaakte puntenkaart. Wij hebben er zin in!

2. Ideale vervanging voor Beste Zangeres

Nu het seizoen van Beste Zangers voorbij is, blijft er een muzikaal gat achter in het weekend. Gelukkig kan het Regio Songfestival de ideale vervanging zijn. Waar het bij Beste Zangeres draait om tranen, gaat het bij het Regio Songfestival om trots. En er is voor ieder wat wils of je nu fan ben van het Fries of zin hebt in een lekker popnummer. Bijna alle muziekgenres passeren tijdens de finale de revue.

3. Nu kun je nog van het regionale talent genieten

Vind je het leuk om te weten welke opkomende singer-songwriter het nog wel eens ver zou kunnen schoppen? Dan is dit het ideale avondprogramma. Regionaal talent, nu kun je er nog van genieten. Wie weet zeg je over een paar jaar: 'Oh, Rosa Spruit? Die zag ik ooit als Brabantse inzending bij het Regio Songfestival'. Geniet er dus nu van, want voordat je het weet betaal je zestig euro voor hetzelfde liedje in 013 Poppodium.

4. Op een normale tijd naar bed gaan is geen probleem

Het Regio Songfestival duurt niet tot midden in de nacht, zoals bij het Eurovison Songfestival. Je kan dus op een schappelijke tijd naar bed en hoeft zondag niet moe wakker te worden. Ideaal voor als je nog moet bijkomen van de drukke werkweek of als je gewoon je uren slaap nodig hebt. Het Regio Songfestival begint om 20.30 uur en duurt tot een uur of 23.00 uur. Kun je daarna lekker onder de wol kruipen/het bed in duiken.

5. De eerste aflevering van Wie is de Mol? kan wachten

Zoals al eerder gezegd: Beste Zangers is voorbij en Wie is de Mol? kan wel even wachten. Eerlijk is eerlijk: die eerste aflevering is nooit echt spannend. De Mol moet nog een beetje op gang komen en je kunt de aflevering zondag meteen terug kijken als je last hebt van FOMO. Het Regio Songfestival daarentegen is maar één avond, dus mis het niet. De Mol rent niet weg, maar jouw kans om te stemmen op een regionaal muziektalent wel.