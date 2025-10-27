Ggz-medewerker Jan zwaar mishandeld door cliënt: 'Leek een slachtpartij'

Verpleegkundige Jan was afgelopen vrijdag aan het werk in de ggz-instelling Huize Padua in Boekel toen hij zwaar werd mishandeld door een client. "Mijn collega's dachten dat ik dood was", vertelt hij maandag. Met een gebroken oogkas, hersenschudding, gescheurde lip en open wenkbrauw zit hij nu thuis. "Het leek op een slachtpartij, ik kreeg de ene na de andere klap."

Wat er daarna veder gebeurde hebben collega's hem moeten vertellen, want hij weet er zelf niks mee van. "Mijn collega met wie ik samen aan het werk was heeft meteen alarm geslagen volgens protocol. Ondertussen kreeg ik de ene na de andere klap. Er werd op mij ingeslagen alsof ik een boksbal was."

Jan werkte, zoals hij wel vaker doet, bij de ggz-instelling als verpleegkundige. Tijdens zijn dienst vroeg hij een van die cliënten om naar binnen te komen. Daarna ging het meteen mis. "Ik werd als wild aangevallen. Ik kreeg verschillend klappen en raakte buiten bewustzijn", vertelt Jan.

Jan belandde op de grond. Hij werd vastgepakt bij zijn schouders en zijn hoofd werd meerdere keren tegen een bankje aangeduwd. De cliënt sprong op zijn rug en probeerde Jan te wurgen. "Mijn collega kon door haar eigen veiligheid niks doen en moest wachten tot er hulp was." Die kwam gelukkig net op tijd. "Het had niet veel langer moeten duren. Een van mijn collega's heeft mij meteen vastgepakt. Ze dacht dat ik al was overleden", licht hij toe.

Het eerste moment waar hij weer iets van weet, is dat hij wakker werd en er ambulancemedewerkers op hem heen stonden. Jan werd met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. "Ik mag spreken van geluk dat ik nog leef. Het had weinig gescheeld of ik was dood geweest", denkt Jan.

Jan is nog goed weggekomen, wordt hem verteld. "Mijn oogkas is gebroken en ik heb een flinke hersenschudding. Ook is mijn lip gescheurd en is er een klein stukje van mijn tand afgebroken. Mijn lichaam doet erg pijn."

"Er moet een einde komen aan geweld tegen hulpverleners", is een van de dingen die Jan blijft herhalen als hij vertelt wat er is gebeurd. Hij is dankbaar dat hij nog leeft, maar hij is vooral boos. "Het is niet de eerste keer dat ik het slachtoffer ben van geweld. Een paar jaar geleden ben ik gestoken met een stanleymes en ik heb al eens moeten onderduiken met mijn gezin." Toch gaat hij naar werk met plezier. "Ik ben me bewust van de risico's die er zijn, maar aan dit soort explosies van geweld moet een einde komen."

De politie heeft de cliënt, een 50-jarige man uit Boekel, aangehouden voor de zware mishandeling. Hij is overgebracht naar een Penitentiair Psychiatrisch Centrum (PPC). Daar wordt zorg verleend aan gedetineerden met ernstige psychische problemen en psychiatrische stoornissen die in reguliere ggz-instellingen onvoldoende behandeld kunnen worden.