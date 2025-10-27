AI-beelden Timmermans en spits door wintertijd: dit gebeurde er vandaag
GroenLinks-PvdA doet aangifte van laster tegen vermeende makers van AI-beelden van Timmermans. PVV-Kamerleden Maikel Boon uit Bergen op Zoom en Patrick Crijns zouden achter mogelijk lasterlijke afbeeldingen zitten waarop Timmermans in handboeien wordt afgevoerd. De Facebookpagina is inmiddels offline gehaald. PVV-leider Wilders heeft excuses aangeboden, maar Timmermans vindt dit niet ver genoeg gaan. Hier lees je het hele verhaal:
De eerste avondspits sinds het ingaan van de wintertijd was drukker dan normaal. Op de snelwegen A50 en A58 ontstonden files, al viel de lengte van het aantal files nog best mee. Verkeersexperts wijzen op verminderd zicht en verstoorde rijpatronen als oorzaken. Check het artikel hier:
Een 70-jarige man uit Kaatsheuvel moet zijn auto inleveren nadat hij onder invloed tegen het huis van zijn buren reed. Bij een mislukte parkeeractie ramde hij de voorgevel, na naar schatting dertien glazen alcohol. De rechter legde ook een boete op. Lees hier het artikel:
Na dagen van regen en wind wordt het weer rustiger vanaf donderdag. De wind draait naar het zuiden en de temperaturen kunnen richting het weekend oplopen naar 16 of 17 graden. Hier lees je de weersverwachting: