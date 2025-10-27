Navigatie overslaan
MAANDAG GEMIST

AI-beelden Timmermans en spits door wintertijd: dit gebeurde er vandaag

Vandaag om 19:15 • Aangepast vandaag om 19:41
Maikel Boon (foto: ANP).
Maikel Boon (foto: ANP).
nl
Politieke rel om AI-beelden Frans Timmermans, de wintertijd veroorzaakt drukkere spits en vanaf donderdag wordt het rustiger en warmer weer. Dit zijn de verhalen die je maandag gelezen moet hebben.
Profielfoto van Florence van der Molen Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Florence van der Molen & Redactie

GroenLinks-PvdA doet aangifte van laster tegen vermeende makers van AI-beelden van Timmermans. PVV-Kamerleden Maikel Boon uit Bergen op Zoom en Patrick Crijns zouden achter mogelijk lasterlijke afbeeldingen zitten waarop Timmermans in handboeien wordt afgevoerd. De Facebookpagina is inmiddels offline gehaald. PVV-leider Wilders heeft excuses aangeboden, maar Timmermans vindt dit niet ver genoeg gaan. Hier lees je het hele verhaal:

De eerste avondspits sinds het ingaan van de wintertijd was drukker dan normaal. Op de snelwegen A50 en A58 ontstonden files, al viel de lengte van het aantal files nog best mee. Verkeersexperts wijzen op verminderd zicht en verstoorde rijpatronen als oorzaken. Check het artikel hier:

Een 70-jarige man uit Kaatsheuvel moet zijn auto inleveren nadat hij onder invloed tegen het huis van zijn buren reed. Bij een mislukte parkeeractie ramde hij de voorgevel, na naar schatting dertien glazen alcohol. De rechter legde ook een boete op. Lees hier het artikel:

Na dagen van regen en wind wordt het weer rustiger vanaf donderdag. De wind draait naar het zuiden en de temperaturen kunnen richting het weekend oplopen naar 16 of 17 graden. Hier lees je de weersverwachting:

App ons!

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Deel dit artikel
Download de app en draag het gevoel van hier altijd bij je!