Auto's verwoest door brand, bewoners verlaten tijdelijk woning

Een aantal bewoners van een appartementencomplex aan het Nonnenveld in Uden moest maandagnacht tijdelijk hun appartement verlaten. Op de parkeerplaats naast het complex stonden twee auto's in brand. Daarbij kwam veel rook vrij.

De brand begon in een auto die voor het appartementencomplex geparkeerd stond en sloeg over naar een auto ernaast. De brandweer kon de auto's niet redden.

Er kwam een ambulance naar de plek omdat iemand rook ingeademd zou hebben, maar er hoefde niemand mee naar het ziekenhuis. De politie onderzoekt hoe de brand kon ontstaan.