Politie zoekt jongen en meisje op fatbike om aanval met brandende spray

De politie Roosendaal is op zoek naar een jongen en meisje die in juni een brandende spray in de ogen van een 11-jarig kind zouden hebben gesprayd.

Het voorval gebeurde op 18 juni rond half vier in de middag. Een jongen en meisje fietsten samen op een fatbike op de Rucphensebaan ter hoogte van begraafplaats Zegestede in Roosendaal.

Op straat spoten ze een jongen van 11 jaar met een vloeistof in het gezicht, waardoor hij een branderig gevoel in zijn ogen kreeg en van zijn fiets viel. Een omstander kwam hem meteen helpen. De jongen zag volgens de politie nog dagenlang wazig.



De politie vraagt het tweetal via Instagram om zich te melden. Doen ze dat niet binnen een week, dan zegt de politie camerabeelden openbaar te maken.