Drukste ochtendspits van het jaar zorgt ook voor drukte op Brabantse wegen

We hadden dinsdagochtend te maken met de drukste ochtendspits van het jaar, meldt de ANWB. Er stond rond acht uur 1100 kilometer file in heel Nederland. Ook in Brabant hadden automobilisten last van veel vertraging: hier stond ruim driehonderd kilometer file.

Volgens de ANWB was de regen een belangrijke oorzaak van de enorme drukte. Ook waren er veel ongelukken. Daarnaast is het op dinsdag vaker druk op de weg. De files worden in de loop van de ochtend langzaam minder.

Ook maandag was het al drukker op de weg dan normaal. Rijkswaterstaat waarschuwde weggebruikers dat ze rekening moesten houden met een langere avondspits door het ingaan van de wintertijd.

Overigens zorgden de files dinsdagochtend niet voor de drukste spits van het jaar: in een paar avondspitsen eerder dit jaar stonden er nog meer kilometers file.