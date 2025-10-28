Dijkhoff: 'Slotdebat vaak doorslaggevend voor twijfelende stemmers'

Nog één nacht slapen en dan mogen we weer naar de stembus. In Den Haag stijgt de spanning: partijen zetten hun laatste troeven in, campagnes draaien overuren en elk woord kan nog stemmen winnen of kosten. In het Omroep Brabant-radioprogramma KEIgoeiemorgen! blikt oud-VVD'er Klaas Dijkhoff terug op de hectiek van die slotfase.

De oud-fractievoorzitter, die tussen 2017 en 2021 in de Tweede Kamer zat, kan zich die laatste 24 uur voordat de stembussen opengingen nog goed herinneren. “Het ligt er een beetje aan hoe je ervoor staat”, zegt de Bredanaar. “Of je vindt het allemaal wel best en wacht rustig tot de scheidsrechter affluit. Maar het andere scenario is dat je nog één dag hebt om alles op z’n kop te zetten.” Eén ding is volgens hem zeker. “Ze zijn allemaal moe”, lacht Dijkhoff Hij mist het campagnevoeren niet. "Ik heb het er graag met mijn dochter over, maar de drukte en de hectiek ben ik liever kwijt dan rijk."

"Hopelijk hebben ze nog een beetje energie over."

Hij benadrukt hoe belangrijk het laatste televisiedebat dinsdagavond is. "Daar kijken de meeste mensen naar. Natuurlijk zijn er mensen zoals ik, die al wekenlang alles volgen, van debatten tot campagnes. Maar er zijn ook mensen die denken: ik moet morgen stemmen, laat ik vanavond toch eens gaan kijken. Een minuutje vanavond bij het debat kan soms meer opleveren dan alles wat je de afgelopen weken hebt gedaan. Hopelijk hebben ze nog een beetje energie over."



De oud-politicus is positief verrast over de campagnes van de partijen in de afgelopen periode. "Ik vond ze wat conservatiever en inhoudelijker dan de vorige keer." Vooral Wilders wordt volgens hem beter in toom gehouden. "Ze houden zich goed staande als hij er weer doorheen blaft. Ik zie een mentaliteit van: het laten gaan. Mensen die Wilders leuk vinden, stemmen toch wel op hem, dus ze laten hun campagnes er minder door beïnvloeden."

"Op de laatste dag kampioen worden is natuurlijk extra speciaal."

De peilingen laten zien dat we momenteel met vijf partijen in een eindsprint zitten. "Als het sport was, zou het genieten zijn. Op de laatste dag kampioen worden is natuurlijk extra speciaal", grapt Dijkhoff. Hij vindt het lastig om een absolute favoriet voor de verkiezingen aan te wijzen. "Dit is het meest zwevende publiek ooit. Bij eerdere verkiezingen raakten veel mensen erg enthousiast over bepaalde politici. Nu lijkt het meer afgunst die de stem drijft: 'Ik moet die persoon niet, dus dan stem ik op de ander'."

"Alles hangt af van die uitslag."