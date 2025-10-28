Dijkhoff: 'Slotdebat vaak doorslaggevend voor twijfelende stemmers'
De oud-fractievoorzitter, die tussen 2017 en 2021 in de Tweede Kamer zat, kan zich die laatste 24 uur voordat de stembussen opengingen nog goed herinneren. “Het ligt er een beetje aan hoe je ervoor staat”, zegt de Bredanaar. “Of je vindt het allemaal wel best en wacht rustig tot de scheidsrechter affluit. Maar het andere scenario is dat je nog één dag hebt om alles op z’n kop te zetten.”
Eén ding is volgens hem zeker. “Ze zijn allemaal moe”, lacht Dijkhoff Hij mist het campagnevoeren niet. "Ik heb het er graag met mijn dochter over, maar de drukte en de hectiek ben ik liever kwijt dan rijk."
"Hopelijk hebben ze nog een beetje energie over."
Hij benadrukt hoe belangrijk het laatste televisiedebat dinsdagavond is. "Daar kijken de meeste mensen naar. Natuurlijk zijn er mensen zoals ik, die al wekenlang alles volgen, van debatten tot campagnes. Maar er zijn ook mensen die denken: ik moet morgen stemmen, laat ik vanavond toch eens gaan kijken. Een minuutje vanavond bij het debat kan soms meer opleveren dan alles wat je de afgelopen weken hebt gedaan. Hopelijk hebben ze nog een beetje energie over."
De oud-politicus is positief verrast over de campagnes van de partijen in de afgelopen periode. "Ik vond ze wat conservatiever en inhoudelijker dan de vorige keer." Vooral Wilders wordt volgens hem beter in toom gehouden. "Ze houden zich goed staande als hij er weer doorheen blaft. Ik zie een mentaliteit van: het laten gaan. Mensen die Wilders leuk vinden, stemmen toch wel op hem, dus ze laten hun campagnes er minder door beïnvloeden."
"Op de laatste dag kampioen worden is natuurlijk extra speciaal."
De peilingen laten zien dat we momenteel met vijf partijen in een eindsprint zitten. "Als het sport was, zou het genieten zijn. Op de laatste dag kampioen worden is natuurlijk extra speciaal", grapt Dijkhoff.
Hij vindt het lastig om een absolute favoriet voor de verkiezingen aan te wijzen. "Dit is het meest zwevende publiek ooit. Bij eerdere verkiezingen raakten veel mensen erg enthousiast over bepaalde politici. Nu lijkt het meer afgunst die de stem drijft: 'Ik moet die persoon niet, dus dan stem ik op de ander'."
"Alles hangt af van die uitslag."
De verkiezingsdag is het einde van een hele lange marathon, herinnert hij zich. "Campagneleiders hebben morgen een welverdiende feestdag. Die komen samen, eten een gebakje en dan gaan ze stemmen." Voor politici zelf is het wat spannender. "Die kunnen nog niet ontspannen. Alles hangt af van die uitslag. En die is voor iedereen dit keer zo onzeker, dat het nog alle kanten op kan. Als ik hen was, zou ik morgen lang uitslapen, een massage boeken of naar de bioscoop. Kortom: stress onderdrukken."
Het slechte weer in Nederland kan volgens de oud-VVD’er morgen nog een rol spelen. "Als je chagrijnig gaat stemmen, pakt dat vaak ook niet positief uit", zegt hij met een knipoog. Hij heeft tips om dat te voorkomen. "Zet een goeie plaat op om even in de juiste stemming te komen. Hopelijk lukt het dan om iets zachter te stemmen." En of Dijkhoff zelf ook van de VVD afziet en richting het midden gaat? "Ben je gek, ik zei milder, niet vager."