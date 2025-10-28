Francisca wilde einde aan haar leven maken, maar is blij dat ze er nog is

De bewoners van negen huizen aan de Langenhof in Oosterhout moesten tijdens Koningsnacht vorig jaar ’s avonds laat in allerijl hun huizen uit. Een enorme klap en een brand in een van de huizen in het rijtje zorgden voor groot gevaar. De bewoonster van dat huis had de gaskraan opengedraaid en daardoor ontplofte haar huis.

Deze bewoonster, Francisca van E. (34) wilde die avond een einde aan haar leven maken, zo bleek dinsdag in de rechtbank in Breda. Door jarenlang drugsgebruik was haar leven een hel geworden. GHB, flakka, cocaïne, alles waar ze maar aan kon komen, gebruikte ze. Haar twee kinderen zag ze niet meer en het huurhuis aan de Langenhof dreigde ze kwijt te raken. Ze stuurde haar vriend een afscheidsbericht: ‘Ik gun je het beste. Zeg tegen de kids dat ik van ze hou. Geluk zit er voor mij niet meer in’. Ze sneed de gasslang onder het aanrecht door met een mes en ging op de bank liggen. Toen ze later een sigaret opstak, ontplofte het opgehoopte gas. Francisca strompelde naar buiten en overleefde dankzij hulp van de buren en de brandweer. Zes weken lag ze in coma en veertig procent van haar lichaam was verbrand.

Het verhaal van Francisca klonk als een vreselijke periode waar ze maar niet uitkwam en waarin ze nooit helemaal helder was. Buren zagen aan de berg vuilnis die zich ophoopte voor het huis dat ze er weer was. Het was wachten tot het fout ging, lieten buren vorig jaar weten. Ze hadden al 3,5 jaar overlast van Francisca en dat eindigde met die knal en enorme brand op de avond van 26 april 2024. Ben jij geïnteresseerd in rechtbankverhalen? Abonneer je dan op onze podcast en mis niks over criminaliteit en rechtszaken in Brabant.

Voor Francisca pakte die knal gek genoeg positief uit. Sinds die dag heeft ze geen drugs meer gebruikt, omdat ze dat niet meer durft. Ze woont nu in Gelderland, ver weg van Oosterhout en Brabant waar ze zulke slechte herinneringen aan heeft. Binnenkort gaat ze in het nieuwe huis van haar vriend wonen en mag ze haar kinderen voor het eerst weer zien. “Ik wil nooit meer zoiets mee maken”, vertelde ze aan de rechters. “Ik wil voortaan eerlijk zijn en geen drugs meer gebruiken. Ik ben blij dat ik er nog ben.”

Voor het huis waar de brand woedde zijn zwarte schermen neergezet (foto: Jos Verkuijlen).