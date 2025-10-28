Verslaafde vrouw moet behandeld worden na grote explosie in haar huis
Deze bewoonster, Francisca van E. (34) wilde die avond een einde aan haar leven maken, zo bleek dinsdag in de rechtbank in Breda. Door jarenlang drugsgebruik was haar leven een hel geworden. GHB, flakka, cocaïne, alles waar ze maar aan kon komen, gebruikte ze.
Haar twee kinderen zag ze niet meer en het huurhuis aan de Langenhof dreigde ze kwijt te raken. Ze stuurde haar vriend een afscheidsbericht: ‘Ik gun je het beste. Zeg tegen de kids dat ik van ze hou. Geluk zit er voor mij niet meer in’.
Ze sneed de gasslang onder het aanrecht door met een mes en ging op de bank liggen. Toen ze later een sigaret opstak, ontplofte het opgehoopte gas. Francisca strompelde naar buiten en overleefde dankzij hulp van de buren en de brandweer. Zes weken lag ze in coma en veertig procent van haar lichaam was verbrand.
Het verhaal van Francisca klonk als een vreselijke periode waar ze maar niet uitkwam en waarin ze nooit helemaal helder was. Buren zagen aan de berg vuilnis die zich ophoopte voor het huis dat ze er weer was. Het was wachten tot het fout ging, lieten buren vorig jaar weten. Ze hadden al 3,5 jaar overlast van Francisca en dat eindigde met die knal en enorme brand op de avond van 26 april 2024.
Voor Francisca pakte die knal gek genoeg positief uit. Sinds die dag heeft ze geen drugs meer gebruikt, omdat ze dat niet meer durft. Ze woont nu in Gelderland, ver weg van Oosterhout en Brabant waar ze zulke slechte herinneringen aan heeft. Binnenkort gaat ze in het nieuwe huis van haar vriend wonen en mag ze haar kinderen voor het eerst weer zien. “Ik wil nooit meer zoiets mee maken”, vertelde ze aan de rechters. “Ik wil voortaan eerlijk zijn en geen drugs meer gebruiken. Ik ben blij dat ik er nog ben.”
De officier van justitie zag ook wel dat de vrouw hulp nodig heeft en in de gevangenis geen beter mens wordt. Francisca is verminderd toerekeningsvatbaar en het advies van deskundigen was dan ook om haar een tot twee jaar te behandelen. Dat kan op afspraak zijn, maar ook in een kliniek. Ook zal ze worden gecontroleerd op drugsgebruik.
De officier volgde dat advies en als stok achter de deur eiste ze een jaar cel voorwaardelijk. Ook eiste ze een taakstraf van 240 uur. Francisca kan zich wel vinden in de behandeling. Ze wil graag hulp en haar leven weer opbouwen, mét haar kinderen en haar vriend. Maar wel ver buiten Brabant, ver weg van de slechte herinneringen.
De uitspraak in deze zaak is op 11 november.
Praten over gedachten aan zelfdoding helpt. Je kunt 24 uur per dag bellen met Stichting 113 Zelfmoordpreventie via 0900 0113 of chatten via en 113.nl.