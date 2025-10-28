Drukfoutje: stembureaus Helmond zijn te vinden in... Gelderland

De Helmondse kiezer zal de afgelopen dagen met verbazing de kandidatenlijst voor de Tweede Kamerverkiezingen hebben bekeken. Want staat er boven de lijst met stembureaus waar ze terechtkunnen om hun stem uit te brengen nu echt: 'een overzicht van alle stembureaus in de gemeente Maasdriel'? Voor een Helmonder toch zo'n 60 kilometer rijden en niet eens in onze provincie, maar net over de grens in Gelderland. Maar het staat er echt: een drukfoutje, zegt de gemeente.

Helmond zou volgens de kandidatenlijst voor de Tweede Kamerverkiezingen in de gemeente Maasdriel liggen. “Dat moet natuurlijk de gemeente Helmond zijn. Alle andere informatie klopt”, laat de gemeente weten Dit is Helmond .

Verkeerde gegevens op een kandidatenlijst voor de Tweede Kamer kunnen leiden tot ongeldigheid van de lijst of het schrappen van een kandidaat. Omdat het hier gaat om een fout wat betreft de naam van de gemeente, is hier geen sprake van te zijn. Op de website meldt de gemeente de fout, met daarbij de mededeling dat alle andere informatie op de lijst klopt.

De kandidatenlijsten vielen tot en met afgelopen vrijdag bij de inwoners van gemeente Helmond op de mat. Hierop staan alle kandidaten op wie je woensdag kunt stemmen bij de landelijke verkiezingen voor de Tweede Kamer.

De stembureaus zijn open van half acht 's ochtends tot negen uur 's avonds. En mocht je toch nog in de war zijn, hieronder vind je een overzicht van alle stembureaus in Brabant.