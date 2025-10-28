Eeuwenoud heggenlandschap in race voor Europese prijs: 'Kers op de taart'

De Maasheggen, een cultuurhistorisch landschap in de gemeente Land van Cuijk, maakt kans op een Europese prijs. Dat is maandagavond bekendgemaakt door de gemeente. Het eeuwenoude heggenlandschap langs de Maas is namens Nederland de inzending voor de European Landscape Award 2026, een prestigieuze prijs van de Raad van Europa. Die eert gebieden waar natuur, cultuur en mens op een mooie manier samenkomen.

De Maasheggen is het oudste cultuurlandschap van Nederland en staat sinds 2018 al op de UNESCO-lijst van zodenoemde biosfeergebieden. Dat zijn gebieden met een speciale status waar mens en natuur samenkomen. Eeuwenlang omheinden boeren met gevlochten heggen hun weilanden. Die heggen bleken niet alleen handig als afscheiding, maar ook goed voor planten, vogels en insecten.

In de afgelopen jaren is het gebied flink opgeknapt. Er kwam tien kilometer nieuwe heg bij, poelen werden aangelegd en boeren kregen hulp om natuurvriendelijker te werken. Ook het oude ambacht van heggenvlechten is nieuw leven ingeblazen, met zelfs een jaarlijks Nederlands kampioenschap.

Samenwerking is bijzonder

De jury, die namens Nederland een landschap moest aandragen voor de prijs, roemt juist die samenwerking tussen bewoners, ondernemers en lokale organisaties. "De kracht zit in de samenwerking en het gemeenschappelijke doel. Stapje voor stapje wordt gewerkt aan de verbetering van de landschappelijke kwaliteit en de verbinding met de samenleving”, schrijft de jury.

De European Landscape Award, de prijs waar het natuurgebied nu kans op maakt, is een prestigieuze prijs die sinds 2008 elke twee jaar wordt uitgereikt door de Raad van Europa. De prijs erkent en beloont inspanningen die bijdragen aan het behoud en de versterking van landschappen in Europa.

Trots en spanning

De gemeente is trots op de nominatie. “Het is een mooie waardering voor iedereen die zich inzet voor de Maasheggen", vertelt Antoinette Maas, wethouder Duurzaamheid, Natuur en Mobiliteit. "Samen laten we zien dat zorg voor natuur en leefomgeving écht loont. Het winnen van deze award zou de kers op de taart zijn!”

Alle Europese landen dragen voor het eind van dit jaar één project voor. In het voorjaar van 2026 worden alle inzendingen beoordeeld. Eind 2026 wordt de winnaar bekendgemaakt.