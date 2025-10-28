Vrouw (30) steekt man neer na ruzie om parkeerplek: drie jaar cel

Kim van H. (30) uit Bergen op Zoom heeft drie jaar cel, waarvan een jaar voorwaardelijk, gekregen voor het neersteken van een man in Halsteren. Dat heeft de rechtbank in Breda dinsdag geoordeeld. Een ruzie in het verkeer liep in januari van dit jaar vreselijk uit de hand en toen haar vriend werd neergeslagen door een andere man stak ze hem met een glas. Die man raakte daardoor flink gewond.

Volgens de rechtbank sloeg Kim van H. tot zes keer toe de man met een glas. Ze mag ‘van geluk spreken' dat het slachtoffer niet dodelijk is geraakt. Met een van de woeste slagen met het glas maakte ze een flinke snee vlakbij de halsslagader van de man. Beelden

De jonge blonde vrouw uit Bergen op Zoom was zondag 5 januari tegen zessen in de Dorpsstraat in Halsteren samen met haar vriend. Op beelden tijdens de zitting was te zien hoe het latere slachtoffer op een parkeerplek wacht voor de friettent en daarbij de Dorpsstraat blokkeert. Dan komt er een auto aanrijden met Kim van H. aan het stuur, haar vierjarige dochtertje en haar toenmalige vriend. Ze toetert en de vriend stapt uit om verhaal te halen. De andere man stapt ook uit en na wat geruzie geeft die man de vriend van Kim een flinke klap. Die valt achteruit over de motorkap. Ondertussen is Van H. uit de auto gekomen en stormt op de man af. Zij slaat hem met een glinsterend voorwerp, waarschijnlijk een glas. De man deinst achteruit, maar Van H. gaat weer achter hem aan. De man slaat wel een keer terug, maar krijgt zeker vijf klappen met het glas van de vrouw.

Haar vriend komt tussenbeide maar tot twee keer toe rukt ze zich los om weer wild op de man in te slaan. Een omstander maakt uiteindelijk een einde aan de ruzie en Kim van H. en haar vriend gaan ervandoor. De automobilist raakte flink gewond en had meerdere sneeën in hals en gezicht. Ben jij geïnteresseerd in rechtbankverhalen? Abonneer je dan op onze podcast en mis niks over criminaliteit en rechtszaken in Brabant.

