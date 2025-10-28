Vrouw (30) steekt man neer na ruzie om parkeerplek: drie jaar cel
Volgens de rechtbank sloeg Kim van H. tot zes keer toe de man met een glas. Ze mag ‘van geluk spreken' dat het slachtoffer niet dodelijk is geraakt. Met een van de woeste slagen met het glas maakte ze een flinke snee vlakbij de halsslagader van de man.
Beelden
De jonge blonde vrouw uit Bergen op Zoom was zondag 5 januari tegen zessen in de Dorpsstraat in Halsteren samen met haar vriend. Op beelden tijdens de zitting was te zien hoe het latere slachtoffer op een parkeerplek wacht voor de friettent en daarbij de Dorpsstraat blokkeert.
Dan komt er een auto aanrijden met Kim van H. aan het stuur, haar vierjarige dochtertje en haar toenmalige vriend. Ze toetert en de vriend stapt uit om verhaal te halen. De andere man stapt ook uit en na wat geruzie geeft die man de vriend van Kim een flinke klap. Die valt achteruit over de motorkap.
Ondertussen is Van H. uit de auto gekomen en stormt op de man af. Zij slaat hem met een glinsterend voorwerp, waarschijnlijk een glas. De man deinst achteruit, maar Van H. gaat weer achter hem aan. De man slaat wel een keer terug, maar krijgt zeker vijf klappen met het glas van de vrouw.
Haar vriend komt tussenbeide maar tot twee keer toe rukt ze zich los om weer wild op de man in te slaan. Een omstander maakt uiteindelijk een einde aan de ruzie en Kim van H. en haar vriend gaan ervandoor. De automobilist raakte flink gewond en had meerdere sneeën in hals en gezicht.
De rechtbank wijst noodweer van de hand. Kim van H. zei dat zij eerst door de man werd geslagen, maar daar ziet de rechtbank geen bewijs voor. Bovendien liep Kim steeds op de man af, terwijl die steeds terugdeinsde.
Verkeersruzie
Wat Van H. ook niet hielp, is dat ze in juli vorig jaar ook al betrokken was bij een verkeersruzie die uitliep op een mishandeling. Toen ze bijna een vrouw aanreed op een zebrapad in Bergen op Zoom, maakte die vrouw een gebaar naar Kim en raakte haar auto. Van H. stapte uit en achtervolgde haar tot in de Praxis.
Op beelden die in de rechtbank werden getoond, was te zien hoe Van H. de vrouw achterhaalt en haar met twee handen een forse duw geeft. Als ze neus aan neus staan te ruziën, krijgt de vrouw nog een kopstoot en een klap. Personeel van de bouwmarkt komt daarna tussenbeide.
De rechtbank vindt dat Kim van H. ‘ernstig geweld heeft gebruikt’ bij twee verkeersruzies. Ze liet zich ‘puur door haar agressie leiden’. Ook ziet de rechtbank dat de jonge vrouw door grote problemen in haar leven in stressvolle situaties zichzelf niet de baas is.
Spijt
Ze betuigde wel spijt, maar legt de redenen daarvoor buiten zichzelf, oordeelt de rechtbank, die weinig zelfreflectie ziet. Daarom moet Kim van H. naast de celstraf ook een behandeling ondergaan voor die agressie. Ook mag ze geen contact opnemen met beide slachtoffers, die nog steeds bang voor haar zijn.