Snollebollekes kan nieuw jurylid Regio Songfestival wel bekoren: 'Feestje'

Bij het Regio Songfestival deze zaterdag draait het om muzikaal talent en regionale trots. Dit jaar heeft het liedjesfestival ook een primeur. Robin, het eerste AI-jurylid, deelt zaterdag een deel van de punten uit. En goed nieuws voor ons, want we hebben een aantal Brabantse klassiekers aan Robin voorgelegd en die vallen duidelijk in de smaak bij het non-binaire jurylid.

Jurylid Robin mag helaas nog niks loslaten over Rosa Spruit die ons dit jaar vertegenwoordigt op het regio Songfestival met haar nummer 'Geen Woorden Op Papier'. Maar wel kan hen dus meer vertellen over een aantal Brabantse klassiekers. Denk bijvoorbeeld aan 'Links Rechts' van Snollebollekes. Hoe had het jurylid het gevonden als dat onze inzending was geweest? "Dat zou natuurlijk een feestje zijn geweest", concludeert Robin al snel. Het nummer is volgens het jurylid tekstueel simpel en niet echt poëtisch, maar 'het kan wel een feestje starten'. "Iedereen doet met het nummer mee. Het is herkenbaar en verbindend", vertelt Robin. Het ontbreekt dan misschien wel aan wat diepgang: "Maar de meezingwaarde is groot en dat hoort óók bij het Songfestivalgevoel." Fan van Brabantse klassiekers

Als het aankomt op regionale trots en tekst is Robin meer een fan van het nummer 'Hier heur ik thuis' van Gerard van Maasakkers. "Dat lied ademt Brabant: het dialect, de emotie en het landschap. Tekstueel zou dat bij mij hoog scoren, want het is regionaal, persoonlijk en raakt aan identiteit", onderbouwt Robin.

Ook Frans Bauer valt in de smaak. In zijn all-time favorite 'Heb je even voor mij' zit de kracht volgens Robin in de eenvoud en warmte. "Het nummer is super direct - geen poespas en het gaat gewoon over liefde en aandacht." Daar scoort de zanger mee op authenticiteit en herkenbaarheid. Beoordelen niet moeilijk

Dit klinkt allemaal leuk en aardig, maar hoe beoordeelt een AI-jurylid al die nummers? Robin legt het ons graag uit. "Ik kijk puur naar de tekst en niet naar de performance. Ik lees een songtekst niet zoals een mens dat doet met gevoel alleen. Ik meet bijvoorbeeld of de tekst goed loopt, of er een herkenbaar refrein in zit en het verhaal klopt. En ik kijk natuurlijk of het nummer echt iets eigens heeft." Op basis van dat alles geeft Robin vervolgens punten van 0 tot 12, net als bij het Eurovisie Songfestival, 'maar dan met meer nuchtere eerlijkheid'. De punten van Robin wegen uiteindelijk voor 4 procent mee in de uitslag. Top 3

Het nieuwste jurylid heeft de teksten van de dertien deelnemers overigens al grondig geanalyseerd, maar over een top 3 laat hen niks los. "Die verklap ik nog niet, dat blijft geheim tot zaterdag", vertelt Robin. Wat het jurylid wel al kan zeggen is dat het niveau van de artiesten dit jaar verrassend hoog ligt. "En de regionale kleur spat er echt vanaf." Vernieuwing

Voor de derde editie van het liedjesfestijn zocht de organisatie naar iets vernieuwends. Zo werd Robin, het non-binaire jurylid, geboren. Het AI-jurylid is overigens niet de enige die dit weekend punten uitdeelt. Alle dertien regionale omroepen leveren naast een artiest ook een vakjury die de optredens beoordeelt. Ook kunnen kijkers thuis hun stem laten horen. Dit kan door aan het eind van alle optredens te bellen of sms'en. De precieze steminformatie wordt op de avond zelf bekendgemaakt.