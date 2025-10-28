Eis van twee jaar in ontuchtzaak tegen vader van vriendinnetje dochter

Een gezellige logeerpartij eindigde twee jaar geleden in een drama. Een 15-jarig meisje ging bij haar beste vriendin slapen, maar de vader des huizes betastte haar tot drie keer toe, zo verklaarde ze. Dinsdag waren de vader en het vriendinnetje van zijn dochter samen in de rechtbank in Breda. Vader Gerco V. kreeg een eis te horen van twee jaar, waarvan zes maanden voorwaardelijk.

Gerco V. (50) uit Tilburg ontkende ten stelligste dat er ook maar iets was gebeurd tijdens het logeerpartijtje in maart 2023. Zijn antwoorden op alle aantijgingen waren dan ook heel voorspelbaar: “Ik heb het niet gedaan.”

Nou is ontkennen in ontuchtzaken vrij gebruikelijk, want het is ook geen kleine beschuldiging. Ook is het vaak het woord van de een tegen het woord van de ander. En dus moet justitie wel met stevig bewijs komen.

En dat bewijs lijkt er wel te zijn, ook al had Gerco daar een andere mening over. Volgens hem was het een gezellig weekend met zijn dochter en haar beste vriendin. Ze hadden gehockeyd, pizza gegeten, gedoucht en daarna film gekeken in het huis waar hij verder met zijn toenmalige vriendin en zijn zoon en stiefzoon woonde.

Volgens het meisje had Gerco haar na het douchen tot twee keer toe op schoot getrokken en betast in de kamer van de dochter. Later op de bank zou hij het meisje hebben gevingerd onder een dekentje terwijl zijn dochter sliep.

Allemaal niet gebeurd, hield Gerco vol, maar toen kwam het bewijs: er zat dna van Gerco aan de binnenkant van de onderbroek van het meisje en ook op het maandverband dat het meisje gebruikte.