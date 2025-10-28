Eis van twee jaar in ontuchtzaak tegen vader van vriendinnetje dochter
Gerco V. (50) uit Tilburg ontkende ten stelligste dat er ook maar iets was gebeurd tijdens het logeerpartijtje in maart 2023. Zijn antwoorden op alle aantijgingen waren dan ook heel voorspelbaar: “Ik heb het niet gedaan.”
Nou is ontkennen in ontuchtzaken vrij gebruikelijk, want het is ook geen kleine beschuldiging. Ook is het vaak het woord van de een tegen het woord van de ander. En dus moet justitie wel met stevig bewijs komen.
En dat bewijs lijkt er wel te zijn, ook al had Gerco daar een andere mening over. Volgens hem was het een gezellig weekend met zijn dochter en haar beste vriendin. Ze hadden gehockeyd, pizza gegeten, gedoucht en daarna film gekeken in het huis waar hij verder met zijn toenmalige vriendin en zijn zoon en stiefzoon woonde.
Volgens het meisje had Gerco haar na het douchen tot twee keer toe op schoot getrokken en betast in de kamer van de dochter. Later op de bank zou hij het meisje hebben gevingerd onder een dekentje terwijl zijn dochter sliep.
Allemaal niet gebeurd, hield Gerco vol, maar toen kwam het bewijs: er zat dna van Gerco aan de binnenkant van de onderbroek van het meisje en ook op het maandverband dat het meisje gebruikte.
Volgens Gerco moet zijn dna via via in de onderbroek en op het maandverband zijn beland door bijvoorbeeld dingen aan te raken die Gerco ook had aangeraakt. Maar ‘dna kan niet vliegen’ hield de rechtbank hem voor, maar kan alleen door ‘intensief contact’ in bijvoorbeeld een onderbroekje belanden.
Ander bewijs voor justitie is dat het meisje vanaf de bank contact had met een vriendin via SnapChat. ‘Help’, stuurde ze bijvoorbeeld en legde de situatie uit.
Gerco bleef, ondanks alle bewijs, bij zijn ontkenningen. Hij hoorde hoe slecht het meisje in haar vel zit door die avond in maart 2023. De jonge vrouw heeft er nog dagelijks last van en is een ‘huismus’ geworden die niks of niemand meer vertrouwt. De enige reactie van Gerco was dat ‘er niets is gebeurd’, wat raar is als je bedenkt dat het meisje eerder kind aan huis was bij Gerco en zijn dochter en nu zo slecht in haar vel zit.
De officier van justitie ging daarom uit van verkrachting van een minderjarige en daar staan flinke straffen op. Het meisje wilde niet, maar toch gebruikte Gerco zijn overwicht om haar te dwingen, zo oordeelde de officier. Hij eiste twee jaar cel, waarvan zes maanden voorwaardelijk. Ook mag de man, wat justitie betreft, gedurende de proeftijd van twee jaar geen contact opnemen met het meisje.
De uitspraak in deze zaak is op 11 november.